Diputada de Ucrania aprende a usar ametralladora para combatir Rusia

Kira Rudik, diputada de Ucrania, dio a conocer que se unirá a la defensa de Kiev ante el avance de las tropas de Rusia, por lo que se encontraba preparando con una ametralladora.

A través de sus redes sociales, la diputada de Ucrania comentó que está aprendiendo a portar armas para unirse junto a las mujeres para proteger a su país con los hombres.

“Aprendo a usar #Kalashnikov y me preparo para portar armas. Suena surrealista, ya que hace solo unos días nunca se me habría ocurrido”, destacó Kira Rudik en su cuenta de Twitter oficial.

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/UbF4JRGlcy — Kira Rudik (@kiraincongress) February 25, 2022

En la fotografía, se logra ver a la diputada de Ucrania en su domicilio a lado de una ventana portando una arma larga tipo ametralladora.

En sus últimas publicaciones en Twitter, Kira Rudik subrayó que tienen muchas sorpresas para Vladimir Putin y para el mundo.

Diputada de Ucrania espera una noche difícil contra Rusia

En otra publicación, la diputada de Ucrania se fotografío nuevamente con la ametralladora junto con su Oleksiy Goncharenko, quien también es parte del parlamento ucraniano y comentó que las tropas de la resistencia se están reuniendo, ya que se encuentran preparándose “para una noche difícil esta noche”.

Resistance troops are gathering. Together with my friend @GoncharenkoUa getting ready for a tough night tonight. #UkraineWillResist pic.twitter.com/KVIJBujkjj — Kira Rudik (@kiraincongress) February 26, 2022

Además, en su cuenta oficial de Instagram, destacó que planeaba plantar flores en su jardín por la llegada de la primavera en Kiev, pero ahora con el conflicto contra Rusia, debía entrenar para “vencer al enemigo”.

“Preparándonos para la próxima noche. Consolidar fuerzas. Nosotros no vamos a ninguna parte. Nos quedamos aquí. Lucharemos hasta el final. Porque esta es nuestra ciudad. Nuestro país. Nuestra tierra. En el que yo, en una semana, o un máximo de dos, planeo plantar narcisos, azafranes. Y, por supuesto, tulipanes”, comentó.

La diputada de Ucrania afirmó que permanecerá en Kiev para servir a sus electores y la necesidad de portar armas para protegerse.

Por su parte, Oleksiy Goncharenko, diputado de Ucrania, publicó tres fotografías, comentando: “Niñas ucranianas en entrenamiento militar. ¡Nuestro país no puede ser derrotado! ¡Gloria a Ucrania!”.