Diputadas de oposición toman tribuna por recursos a mujeres

Ciudad de México. En un hecho inesperado en la sesión de este martes diputadas de oposición tomaron la tribuna en la Cámara de Diputados. Esto en protesta de que Morena echo por tierra una reforma que habían acordado para que los Centros de Justicia para las Mujeres reciban presupuesto del gobierno federal y de las entidades federativas, así como de particulares para su funcionamiento.

El dictamen que reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de Centros de Justicia para las Mujeres fue aprobado en lo general por 479 votos, pero en lo particular, de última hora, Morena metió reversa. Presento una reserva para modificar el dictamen y eliminar la disposición que otorgaría recursos para la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres.

En su lugar propuesto que para la operación de dichos Centros de Justicia se deberá priorizar los municipios con mayor índice de violencia contra las mujeres. Los reproches de legisladoras de oposición salieron a flote y se confrontaron con las diputadas de Morena, intercambiaron reproches y acusaciones, mientras que las diputadas del PAN, PRI, MC y PRD se enfilaron a la Mesa Directiva y la tomaron por lo que la presidenta en turno tuvo que decretar un receso.

Se suspende sesión en la Cámara de Diputados hasta el próximo jueves

La Mesa Directiva informa que el receso de la sesión continuará y cita para reanudar el jueves 20 de abril, a las 11:00 horas. — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 19, 2023

Desde la oposición demandaron a gritos “queremos recursos, queremos recursos”. La respuesta desde Morena fue “quieren moche, quieren moche”, recursos no discursos. Y una y otra vez las diputadas de oposición acusaron a las morenistas de traidoras, traidoras, recursos no discursos, recursos no discursos”. Pasaron varios minutos, se buscó un acuerdo, pero no se alcanzó.

Morena se mantuvo en su reserva de no destinar recursos para la operación de los Centros de Justicia para Mujeres y la oposición se mantuvo en la toma de la Mesa Directiva. La presidenta en turno, Noemí Berenice Luna del PAN, suspendió la sesión ante la falta de acuerdos y convoco para el próximo jueves

