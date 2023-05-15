Urgen diputadas a Congresos estatales avalar Ley 3 de 3

Ciudad de México. Diputadas de todas las fuerzas políticas piden a los Congresos locales acelerar la aprobación de la reforma a la Constitución, la llamada Ley 3 de 3, que impedirá que violentadores y deudores alimentarios accedan a cargos públicos o de elección popular...

Hasta ahora son nueve legislaturas las que han aprobado las nuevas normas legales que se conocen como la Ley 3 de 3 y se requieren por lo menos el aval de 17 para que entren en vigor los cambios constitucionales.

Señalan urgencia en aprobación de la Ley 3 de 3 para que se aplique en elecciones 2024

En conferencia de prensa, las legisladoras integrantes del Grupo Plural que impulso la reforma, señalaron que hay urgencia de que la reforma sea aprobada en los estados para que se aplique en las elecciones 2024.

Desde San Lázaro, diputadas de todas las fuerzas políticas piden a los Congresos locales acelerar la aprobación de la reforma a la #Constitución que impedirá que #violentadores y #deudores alimentarios accedan a cargos públicos o de elección popular. pic.twitter.com/4UuPn1ltf3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 15, 2023

"El llamado es a quienes están actualmente en periodos de sesiones, a que antes de que venza el plazo para hacer adecuaciones a las reglas electorales, que deben ser publicadas a más tardar nueve días antes de iniciar el periodo electoral para el cual se pretenda aplicar y, en este caso, nosotros sabemos que para entrar en vigor esta disposición para el siguiente periodo electoral tendremos que tener a mas tardar la primera semana de junio de este año la aprobación en esos mínimo 17 congreso locales del país”, señalo la diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz.

¿En qué consiste la Ley 3 de 3?

La reforma a los artículos 38 y 102 de la Carta Magna, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, establece que quien tenga una sentencia firme por violencia política en razón de género, violencia doméstica, violencia familiar y sea moroso en la pensión alimentaria, no podrá acceder a un cargo de elección popular o al servicio público en general.

#ÚLTIMAHORA

Sólo falta la aprobación de 8 congresos estatales para declarar constitucional la #3De3 .

En conferencia de prensa, diputadas del grupo de Igualdad Sustantiva informamos que 9 congresos locales ya la aprobaron y exhortamos a los restantes a que apoyen esta reforma en… pic.twitter.com/3W4GZj7Mng — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) May 15, 2023

La diputada del PRI, Blanca Alcalá referendo el alcance de la reforma, “se trata de una medida disuasoria, no estamos persiguiendo a compañeros, pero lo que necesitamos es que efectivamente se reivindique que todo aquel que aspire a ocupar un cargo de elección o a ser designado en algún espacio público, pues, tenga la idoneidad y la elegibilidad para el ejercicio de lo mismo, de entrada, el respeto a derechos humanos”.

¿Qué Congresos locales han dado su voto para aprobar la Ley 3 de 3?

Hasta este lunes los Congresos locales que dieron su voto a favor son: Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y Colima.

Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez informo que algunos partidos políticos comenzaron a modificar sus normas, estatutos y reglamentos internos, a fin de salvaguardar el derecho a la igualdad sustantiva y paridad que tienen las mujeres en función de que ninguna persona violentadora acceda al poder o a cargos de representación.

