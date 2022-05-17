Diputado conservador es arrestado por abuso sexual en Inglaterra

La policía británica arrestó a un diputado conservador tras ser acusado de acoso, abuso sexual y mala conducta en una oficina pública. Las autoridades indicaron que los supuestos delitos los cometió entre el 2002 y 2009 en Inglaterra.

Añadieron que la primera denuncia la recibieron en 2020, por lo que comenzaron una investigación sobre las acusaciones durante los siguientes dos años, la cual aún está en proceso.

El partido indicó que no suspenderá al diputado conservador acusado de abuso sexual, hasta que la unidad central especilizada en delitos de Inglaterra concluya la investigación y se declare la culpabilidad de su militante.

Pero si pedirán que el hombre acusado se mantenga alejado del parlamento durante el tiempo que dure la investigación de acoso y abuso sexual.

|Reuters

“El Chief Whip ha pedido que el parlamentario en cuestión no asista al Parlamento Parlamentario mientras se lleva a cabo una investigación. Hasta la conclusión de la investigación, no haremos más comentarios", informó el portavoz del partido conservador.

Acusaciones de abuso sexual contra diputados conservadores

Esta no es la primera vez que un diputado conservador está envuelto en un escándalo de abuso sexual. Tan solo el mes pasado, el conservador Imran Ahmad Khan renunció a su cargo tras ser condenado por abusar de una adolescente.

El parlamentario David Warburton, también fue suspendido por acusaciones de abuso sexual, y su caso aún se encuentra en investigación.

También Neil Parish, diputado conservador del parlamento desde 2010, fue suspendido del partido parlamentario después de ser acusado de ver pornografia en su teléfono en la cámara de debate de la Cámara de los Comunes.

"El señor Parish ha sido suspendido del látigo conservador a la espera del resultado de esa investigación", informó la oficina del partido conservador.

Ante este caso, Boris Johnson condenó que cualquier persona viera pornografía en su lugar de trabajo, especialmente siendo un diputado conservador.