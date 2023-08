Ciudad de México. Una vez más el diputado de Morena, Alejandro Robles, volvió a enfilar sus baterías en contra del panista Santiago Creel. En conferencia de prensa, informó que amplio la denuncia ante la Fiscalía General de la Republica , el INE y la Contraloría Interna de San Lázaro que interpuso en contra de Santiago Creel como presidente de la Cámara de Diputados por presunto desvió de recursos públicos. Dijo que entrego pruebas que le hicieron llegar trabajadores del Palacio Legislativo de supuestos “aviadores” al servicio del panista para recabar firmas pagados con recursos públicos de la Cámara baja.

“Nos parece que son la punta del iceberg, de una investigación que se tiene que hacer y confirman que efectivamente Santiago Creel está distrayendo recursos para favorecer su causa al interior de Va Por México, es decir, él está afectando su propia contienda del bloque conservador sacando ventaja de su posición como titular del Poder Legislativo, entonces, esta denuncia como todo indicio de ilegalidad estoy obligado a hacérsela llegar a las autoridades, así lo he hecho es inadmisible que esta Cámara sea el hangar de un contendiente que tengan aviadores para juntar firmas, es algo que no debe ser aceptado por esta Cámara, incluidas las conservadores, deberían estar rechazando esta situación”, remato el legislador de Morena.

Advierte que dejarán a Creel solo si ocupa la Mesa Directiva de la Comisión Permanente este martes

Además, advirtió que si este martes Santiago Creel ocupa la Mesa Directiva de la Comisión Permanente volverán a dejarlo solo.

““Nosotros no estamos planteando a Santiago Creel con su rol como diputado, lo incompatible es que él sea quien ostente la titularidad del Poder Legislativo y a la vez esté jugando por la titularidad de Va Por México, es más si él va mañana al pleno pero como uno más como nosotros, no como un primo entre pares, sino que venga como legislador bienvenido Santiago Creel, lo que no estamos dispuestos a admitir es su arbitrariedad. Santiago Creel no es el señor constitución como ha querido definir sino el señor corrupción”, asevero

Diputado de Morena da a conocer lista de supuestos aviadores de Creel

El diputado morenista Alejandro Robles, señalo que entre la lista de supuestos “aviadores” al servicio de Creel señalo a 5 trabajadores del área de Comunicación Social de la Cámara de Diputados:

• Patricia Pulido Tejeda, Coordinadora Técnica “A” con un sueldo mensual bruto de $90,869.00

• Betsy Jocelyn Mancilla Alvarado, Jefa de Departamento de Información con salario de $38,704.00

• Hermenegildo Castro Ojeda, Subdirector de Síntesis Informativa con $58,983.00

• Martha Hilda Magallanes Alva, Directora de Difusión, con un sueldo mensual bruto de $90,869.00

• Hortencia Hernández Jardón, Jefa de Departamento de Control de Producción, percibe un sueldo mensual bruto de $38,704.00