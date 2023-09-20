¿Pensiones para adultos mayores que viven en el extranjero? Diputado lanza propuesta

El diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, presentó una propuesta que busca otorgar una pensión a los adultos mayores mexicanos que residan en el extranjero. La iniciativa tiene el objetivo de garantizar la protección y el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad, incluso si han decidido radicar fuera del país, pero ¿en qué consiste?

Robles Gómez indicó que la iniciativa busca construir un país más igualitario e incluyente en el que “quepan todos los grupos sociales que componen nuestro México”, pues muchos de estos adultos mayores han trabajado y cotizado durante años en el país, y su partida no debería ser motivo para negarles el derecho a recibir una pensión.

¿Qué artículo de la Constitución Mexicana sería modificado?

La propuesta del diputado de Morena se enfoca en el artículo 4 de la Constitución Mexicana. Con esto, pretende reducir de 68 a 65 años, la edad en la que los adultos mayores podrán recibir dicho estímulo.

¿Cuántas personas reciben la Pensión de Adultos Mayores?

En su último informe, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que actualmente 11 millones 239 mil adultos mayores son beneficiarios del programa de pensión universal, mismo que les otorga un estímulo económico de 4mil 800 pesos bimestrales. En México los requisitos que plantean son:



Tener 65 años cumplidos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización y vivir en México.

Contar con acta de nacimiento e identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Formato Único del Bienestar.

Usuarios expresan inquietud en redes sociales

En redes sociales, los usuarios expresaron sus inquietudes. Algunos argumentan que otorgar una pensión a los adultos mayores que viven en el extranjero podría representar un gasto adicional para el país, considerando el número de mexicanos que residen en el exterior. Además, se plantea la pregunta sobre cómo se determinaría el monto de la pensión y cómo se aseguraría su correcta entrega a los beneficiarios.