Inicia pasarela de peticiones en Diputados de cara al presupuesto 2023

De cara a la discusión de presupuesto 2023, comenzó la pasarela de peticiones en la Cámara de Diputados. Alcaldes de capitales del país se reunieron con los líderes parlamentarios de San Lázaro en busca recursos y acciones para fortalecer los municipios como primeros respondientes de las demandas ciudadanas.

Los alcaldes integran la Asociación de presidente municipales de ciudades capitales del país y entre las peticiones, figuran; mayores recursos para mejorar la seguridad, un nuevo diseño para la distribución de participaciones federales y la restitución del Fondo para Desastres Naturales con candados para evitar el desvío del dinero.

El presidente Municipal de Mérida, Yucatán, Renán Barrera Concha, dijo que en materia de seguridad algunas zonas tienen casos de éxito y otra están desventaja con su policía.

“No hablamos de cantidades, hablamos de fórmulas, y de fondos. El hecho de que haya desparecido el Fortaseg ha dejado en una indefensión a muchos municipios en donde no se puede aplicar la misma fórmula en todos los municipios…Yo creo que son fórmulas hibridas que se tienen que requerir en algunas zonas del país…Yo creo que ninguna decisión extrema ayuda, ni desaparición total de fuerzas policiacas locales, pero tampoco la llegada total de fuerzas federales sustituyendo en donde hay casos de éxito de policías locales”, sostuvo el acalde.

También pidieron a los diputados restituir un fondo para atender desastres naturales.

“Imagínense que tenemos que entrar a un proceso de licitación cuando venga un huracán y que en 45 días se apruebe o se declare desierta, las necesidades son para el mismo día en que sucedieron los hechos, entonces, más que el monto lo que estamos buscando lo que haya reglas d e operación claras”, indico Barrera Concha a nombre de los alcaldes.

A la reunión con la Junta de Coordinación Policía estaban invitados 22 alcaldes y solo acudieron 8 y un representante de las ciudades de Colima, Chihuahua, Cuernavaca, Guadalajara, Hermosillo, Mérida, Mexicali, Puebla y Querétaro.