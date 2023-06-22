Avalan reforma para educación inclusiva en Cámara Baja

En medio de advertencias de inconstitucionalidad, las Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, aprobó reformas que obligan al Estado a garantizar la educación inclusiva en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo Nacional.

El dictamen aprobado con 45 votos a favor de Morena, PT y PVEM busca responder a la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declaró en el 2019 la inconstitucionalidad 8 artículos (61,62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68) del Capítulo VIII “De la educación inclusiva”, al considerar que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal pasaron por alto su obligación de generar un proceso de consulta a las personas con discapacidad.

Ante esto, en noviembre de 2022 las Comisiones de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables realizaron foros para someter a consulta de las personas con discapacidad el documento de trabajo del cual surgió el dictamen.

Aseguran que dictamen sigue violando la Constitución

Hubo 18 votos en contra de la oposición, que se inconformaron por considerar que el dictamen no cumple con el mandato de la Corte y sigue violando la Constitución.

Así lo advirtió la diputada del PRI, Norma Aceves García “No puedo acompañar las afirmaciones a nombre de las comisiones unidas para validar la iniciativa que propone retomar casi de manera integral los artículos invalidados por el máximo tribunal, en ese sentido solitaria a quienes presidan as comisiones unidas que el dictamen pueda seguir siendo estudiado y fortalecido y que en este análisis sean integrados los cuerpos técnicos de asesores, con la finalidad de trabajar en una redacción que contemple las preocupaciones emanadas de la consulta y las propuesta de los legisladores”.

De Morena, la diputada, Isabel Alfaro Morales, defendió el dictamen. “Sin duda falta mucho pero hoy se está sentando un precedente, hoy está quedando claro que si se escuchó a la gente, que si queremos trabajar en este proceso y que México les debe mucho a las personas con discapacidad, y hoy estamos dando un paso definitivo en asegurar la educación inclusiva en todos y cada uno de nuestros estados”.

En la discusión una diputada de Morena votó en abstención.

El dictamen se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en próxima sesión del pleno de San Lázaro.