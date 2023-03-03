Analiza Cámara de Diputados controversia contra Tribunal Electoral

Ante los desencuentros entre diputados y el Tribunal Electoral, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel no descarta interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los magistrados por invasión de facultades.

En conferencia de prensa, considero que el Tribunal se está abrogando acciones que no son de competencia como el proceso de elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Creel se pondrá en contacto con presidente de Tribunal Electoral.

Creel adelantó que entrara en contacto con el presidente del Tribunal Electoral.

“Le voy a hablar al presidente del Tribunal Electoral de la Federación. Tenemos que terminar con esta situación, no es una cuestión de género, sino es una cuestión competencial; inclusive, aquí sí podría caber controversia constitucional, yo no la descarto”, sentenció.