Diputados discutirán en comisiones Reforma Electoral la próxima semana

Morena y PT dieron luz verde para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se declare en sesión permanente juntos con las Comisiones de Reforma Político-Electoral y de Gobernación para que la próxima semana inicie la discusión de la Reforma Electoral en San Lázaro.

“Cuando estará listo el dictamen en los primerísimos días, hablo de la semana próxima para que lo conozcan los miembros de las otras dos comisiones y que corra el plazo para que lo estudien y nos volvamos a citar en la siguiente semana a discutirlo y en su caso votarlo”

En la reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, el PAN, PRI, PRD y MC votaron en contra del trámite.

Pero solo Movimiento Ciudadano dio la primera batalla en contra de la reforma.

Salvador Caro Cabrera, de MC acusó: “El secretario de Gobernación les va a mandar entre el lunes y martes el proyecto de dictamen que quieren que el presidente, que quiere el presidente, que sea aprobado, con puntos y comas, porque no quiere que se vuelvan a equivocar como ha sucedido en el tema del presupuesto y otros proyectos legislativos”.

En la reunión Morena y Movimiento Ciudadano cruzaron acusaciones.

“Es anómalo el proceso porque su objetivo es simpe y sencillamente es dar gusto al presidente en sus propósitos de tener una serie de reglas para garantizar que va a poner a un títere la presidencia y contrarrestar las posibilidades de que haya fuerzas o una fuerza que pueda ser competitiva con las mismas reglas que el gano la presidencia en 2018. Esa es una propuesta para dividir al país”, señalo Salvador Caro.

En tanto, Hamlet García, diputado de Morena reviro. “No hay división, hay una minoría rapaz que quiere proteger sus privilegios, MC viene aquí a defender sus 580 millones d pesos de prerrogativas que va a recibir en 2023. No hay división cuando el 93% de la ciudanía está a favor de destinar menos recursos a los partidos políticos… y cuando el 74% está a favor de reducir los recursos multimillonarios que se entregan al INE para los lujos de Lorenzo Córdova y de Ciro Murayama”.

Y el emecista reprochó “pues, que les parece los que recibió el Presidente de la Republica, en tantos años administró dinero de ese, 16 mil millones de pesos que lo llevaron a la Presidencia de la República, la supo hacer bien, pero ahora dice, no, ya llegué yo, me quedo, nos quedamos, pongo un títere y ya no hay que modificar las reglas y que no haya dinero como hubo para mí para nadie más, que me dice de eso, 16 mil millones fue lo que se administro el Presidente de recursos públicos entre sus campañas, sus dirigencias, etcétera etcetéra”.

La resolución para que la Comisión de Putos Constitucionales se instale en sesión permanente junto con Gobernación y reforma política se aprobó por ocho votos a favor y cinco en contra.