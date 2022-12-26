Diputados impulsan donación obligatoria de órganos

A través de una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, propone que la donación de órganos, tejidos o células en el país sea obligatorio para todos los ciudadanos y no al libre albedrío, como actualmente lo contempla la ley.

El objetivo es salvar vidas, ya que actualmente el país enfrenta una crisis de la demanda de disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante. De acuerdo con datos de la Sectaria de Salud en México hay más de 21 mil personas registradas en espera de un donante.

La propuesta del legislador de Morena prevé modificar el artículo 320 de la Ley para establecer que "toda persona se constituye en donante potencial obligado, a fin de que pueda disponerse, sin mediar voluntad previa, de sus órganos y tejidos tras su fallecimiento en la medida que el estado biológico de viabilidad y conservación lo permita, con el fin de mejorar o preservar la vida de todo aquel individuo que requiera de dichos componentes biológicos".

También dispone que quien se oponga a ceder sus órganos que en vida le pertenecieron y convertirse en donante potencial obligado deberá declarar su negativa mediante escrito simple firmado, con dos testigos, testamento u otro instrumento público.

¿Qué establece actualmente la Ley General de Salud con respecto a la donación?

Actualmente la Ley General de Salud en su artículo 320 establece que "toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, previo una seria de requisitos ... Además, en su artículo 321 señala " la donación en materia de órganos, tejidos, células y cadaveres, consiste en el consentimiento tácito o expresó de la persona que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes".

La iniciativa de reforma en materia de donación de órganos será Analizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.