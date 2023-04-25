Diputados elevan pena de cárcel hasta por 16 años por tala

En la recta final del periodo de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó reformas para elevar las penas de cárcel y económicas en contra de quienes realicen acciones de tala en áreas naturales protegidas, zonas vegetales y/o cambie el uso de suelo forestal.

Con 457 votos a favor y 25 abstenciones, modificaron los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal, propuesta por el presidente López Obrador.

Prevé sancionar de 6 meses a 9 años de cárcel y multa que va de 100 a 3 mil veces el Valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que sin contar con la autorización previa de la autoridad competente, desmonte o destruya la vegetación forestal o cambie el uso de suelo en terrenos forestales.

Dicha pena de prisión podrá llegar a los 13 años si se afecta un área natural protegida.

Castigos para portadores de armas de fuego y quienes se benefician de la tala

También se estipula como una agravante el uso de arma de fuego o violencia en contra de las personas o cuando exista lucro o beneficio económico, se impondrá pena de tres a 12 años de prisión.

Las modificaciones al Código Penal Federal además castigan a quien trasporte, comercie, enajene, distribuya, acopie, reciba, almacene o transforme las materias primas o productos forestales maderables, se le aplicarán penas de acuerdo al volumen qué posean, las cuales pueden ir de 2 a los 12 años tras las rejas.

No obstante, la cárcel podrá ir de 10 a 16 años cuando las materias primas forestales o productos forestales maderables provengan de un área natural protegida.

Las reformas avaladas por los diputados también precisan que no se aplicará ninguna pena a quien realice la actividad para uso doméstico dentro de la comunidad rural, indígena o afromexicana a la que pertenezca.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.