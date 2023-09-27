La Cámara de Diputados analiza interponer acciones jurídicas en contra de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de reelección de legisladores que determinan la violencia política de genero a través de una medida administrativa y no por sentencia firme de un juez para que no accedan a cargos de elección popular.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, el panista Jorge Romero Herrera, aseguró que esa determinación del órgano electoral extralimita sus facultades e ignora la legislación aprobada por el congreso.

"Consideramos tan ambiguo el término que precisamente por eso en la reforma legal no se contempló, entonces se están explorando los caminos para una potencial, por lo menos aclaración de esos lineamientos y, quizá, en su caso, una impugnación de esos lineamientos por lo que hace a la extralimitación de que una sanción administrativa te pueda considerar violentado o violentadora por género”, sostuvo el panista.

Recordó que la reforma fue avalada casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y no permitirán que ahora se pretenda cambiar su sentido por el INE.

INE dejó a consideración de partidos reelección de legisladores

El INE aprobó lineamientos para la reelección de diputados y senadores. Corresponde ahora a los partidos políticos decidir si permiten la candidatura para elecciones consecutivas de aquellos legisladores que se encuentren incluidos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres por Razones de Género.

“Previo a la solicitud de registro de candidaturas, los partidos políticos nacionales deberán tomar en cuenta si la persona está inscrita en el RNPSMVPG dispuesto por el INE a efecto de valorar la pertinencia de su postulación por la vía de la elección consecutiva”, se menciona en los lineamientos que fueron modificados en la sesión de este miércoles en el Consejo General del INE.

¿Cuándo se reeligieron por primera vez los diputados federales?

En 2021 los diputados federales pudieron reelegirse por primera vez, en aquel momento 145 legisladores fueron electos; sin embargo, la reelección se estableció en la reforma política de 2014, aunque a 10 años de ser emitida, no existe un marco normativo para aplicarse la reeleción.