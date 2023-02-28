Cámara de Diputados recibe iniciativa de AMLO sobre tala de árboles

La Cámara de Diputados recibió una iniciativa del presidente Andrés ManueL López Obrador (AMLO) que modifica el Código Penal Federal para elevar las penas de cárcel hasta por 16 años en contra de quienes incurran en la tala de árboles en el país.

La iniciativa plantea tipificar como delito el uso de armas de fuego o cualquier otro medio violento que se utilice en la tala para obtener un lucro o beneficio económico. La sanción será de 12 años de prisión.

También incluye aplicar prisión por 12 años a quien adquiera, posea, custodie o reciba madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable.

La propuesta del Ejecutivo modifica 3 artículos del Código Penal Federal, el 418, 419 y 423.

Entre las reformas se establece elevar de 12 a 16 años de prisión la tala que se realice en áreas naturales protegidas.

Así mismo, incrementa de 12 a 13 años la prisión para quien desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale árboles o cambie el uso de suelo forestal en un área natural protegida.

También sanciona la llamada tala hormiga o cuando se simule su extracción para autoconsumo. Habrá pena de hasta 12 años tras las rejas a quien transporte, comercialice, acopien, almacenen o transformen madera en rollo, astillas, carbón vegetal u otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales cuando no exista autorización para ello.

La iniciativa del presidente que reforma el Código Penal Federal especifica que no se sancionara con cárcel ni habrá multa económica para los habitantes de una comunidad que corten, arranquen, derriben o talen algún árbol, transporte leña o madera muerta, siempre y cuando sea para uso doméstico dentro de su comunidad.

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También llegó a San Lázaro, otra iniciativa de AMLO que propone reformas y adiciones a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

Busca prevenir y evitar el desvió de sustancia químicas para la elaboración de drogas sintéticas, combatir su consumo y el trasiego

