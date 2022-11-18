Diputados confían que Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras disminuya tráfico de armas

La Cámara de Diputados respaldó la decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar reformas legales encaminadas al control de la venta, portación y tráfico de armas en la unión americana, a través de la promulgación la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras.

En un pronunciamiento que se envió a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de México reconoció el esfuerzo que realiza el Congreso Norteamericano para reducir la violencia armada y promover un sistema de venta de armas de fuego seguro, que permita el acceso a propietarios responsables frente a la laxitud con la que la industria armamentista realiza sus negocios en suelo estadounidense.

A nombre de la Cámara de Diputados, su presidente Santiago Creel envió una carta a Nancy Pelosi, en la que se anexa el pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política en el que señala “En México estamos muy satisfechos de que el tráfico de armas sea sancionado a través de esta Ley que potenciará las acciones legales contra quienes participen en las redes que brindan estas herramientas al crimen organizado, y además, promoverá la colaboración judicial entre México y Estados Unidos de América”.

La Cámara de Diputados destacó que falta de la falta de control en empresas armamentistas ha dado como resultado que alrededor de medio millón de armas sean traficadas ilícitamente a México, muchas de asalto o de combate que han servido para empoderar a grupos del crimen organizado ocasionando destrucción, lesiones y muerte, así como el fortalecimiento del tráfico de drogas.

No obstante, los diputados mexicanos reconocen que a pesar de que existen obstáculos legales para responsabilizar a la industria armamentista por sus prácticas comerciales negligentes y laxas dada la existencia de la Ley de Protección al Comercio Lícito de Armas y las Enmiendas Tiahrt, confían en que acciones audaces y estratégicas como la aprobación de la Ley de Comunidades más Seguras generarán un mercado más responsable y consciente.