Diputados aprueban Ley Federal de Derechos del Paquete Económico 2023

Con 268 votos a favor, 214 votos en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos, primera medida del Paquete Económico 2023, propusta por el gobierno federal.

Sigue la discusión en lo particular de los artículos no reservados y hay 54 oradores inscritos para presentar reservas a la Ley Federal de Derechos en busca de cambios.

EN VIVO / Sesión Ordinaria del 20 de octubre del 2022 https://t.co/vyOkncenSd — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 20, 2022

En esta sesión, los diputados también se analizará la Ley de Ingresos. Con el Paquete Económico 2023 el gobierno federal busca recaudar más 8 billones de pesos.

Las bancadas de Morena, PT y Parido Verde votaron a favor de la Ley Federal de Derechos 2023. Los legisladores de PAN, PRI, PRD Y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra de diputados y se registró una abstención de la diputada de Morena, Adela Ramos.

En la @Mx_Diputados inicia la discusión sobre la Ley Federal de Derechos, propuesta por el Gobierno Federal y que forma parte del #PaqueteFiscal2023; también se analizará la Ley de Ingresos.



Gobierno prevé recaudar más 8 billones de pesos pic.twitter.com/tYalVM2N8P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2022

¿Qué significa la aprobación de la Ley Federal de Derechos 2023?

Con la aprobación de la Ley Federal de Derechos 2023, se actualizan el cobro de derechos y servicios que prestan dependencias del gobierno federal.

• Se incluyen nuevas cuotas para algunos servicios, aumento para otros y descuentos para migrantes que realicen testamentos.

• También prevé exentar el pago de la entrada a museos para algunos sectores de la población.

Estos son algunos costos de servicios contemplados en la Ley Federal de Derechos:

• Recepción, estudio de solicitud y, en su caso, autorización de expedición de visas ordinarias en pasaportes extranjeros pasan de $ 756.34 a $ 812.08 pesos.

También hay nuevos cobros por diversos conceptos como:

• Solicitudes y aprobación del escrito de convenio de renuncia para la adquisición por parte de extranjeros, de bienes inmuebles fuera de la zona restringida en el territorio nacional: $4 mil 640 pesos.

• Licencia para ejercicio profesional de extranjeros: $483.91 pesos.

• Modificación de certificado de exportación sanitario: $400.55 pesos.

• Recepción, estudio y autorización de constancia de autentificación a prestadores de servicios de instalación de sistemas de blindaje de vehículos con holograma numerad: $500 pesos.

• Análisis y expedición de permiso para vertimiento en zonas marítimas: $22 mil 818.74

• Renovación de aprobación para estaciones de servicio a balsas salvavidas, botes cerrados, equipos contra incendio de las embarcaciones, astilleros, varaderos y diques flotantes: $27 mil 54.31 pesos.

La Ley Federal de Derechos adecua el pago por solicitudes y autorización de servicios ferroviarios. En el 2023 se pagarán dos conceptos:

• Horarios Ferroviarios: $10 mil 036 pesos.

• Reglamento Interno de Transporte: $9 mil 350 pesos.

La Ley Federal de Derechos también prevé tramites nuevos y descuentos:

• Solicitud de visas a través de medios electrónicos: $ 174.62 pesos.

• 50% de descuento a mexicanos que realicen su testamento púbico abierto en oficinas consulares en el extranjero, con lo que el pago pasaría de $6 mil 605.47 a $ 3 mil 302.73 pesos.

¿A donde irán estos recursos?

La propuesta del gobierno federal plantea adecuaciones para el destino de recursos que se reciban por el pago de derechos por concesiones mineras, el 85% no solo se repartan entre las Secretarias de Educación y Salud, sino también entre otras dependencias y entidades de la administración pública federal.

• Se mantiene que el 5% será para la Secretaria de Economía y 10% para programas de infraestructura del gobierno federal.