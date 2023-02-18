Diputados llaman a ciudadanos a participar en renovación de INE

Luego de que dio inicio el registro de aspirantes para elegir a cuatro nuevos consejeros del INE, diputados pidieron a los ciudadanos que estén preparados a participar en el proceso, ya que se trata de seleccionar a los mejores perfiles que integraran el órgano electoral durante los próximos 9 años.

Hamlet García, diputado de Morena, señaló que el que el registro sea virtual abre el abanico de posibilidades para hombres y mujeres de todo el país.

“Reiterar a la ciudadanía la invitación de todo el país a que participen, tiene la virtud de que el registro es vía electrónica, no necesitan venir a la Cámara de Diputados a dejar sus papeles, lo pueden hacer a través de los mecanismos electrónicos, quienes reúnen los requisitos del artículo 38, quienes tengan experiencia, quienes tengan capacidad, quienes tengan conocimiento que participen y que tengamos a los mejores perfiles en el pleno del consejo general del INE”, puntualizó.

Priístas llaman a académicos a participar en el proceso.

Este llamado se suma al del coordinador del PRI, Rubén Moreira, quien luego de instalarse el Comte Técnico de Evaluación manifestó “hago un llamado a maestros eméritos de las universidades, a miembros del Colegio Nacional, en fin, exministros de la Corte. Porque ¿de dónde se elige? De quienes se registran, de ahí se elige. O sea, no se puede pedir un perfil que no esté registrado en el proceso y que siga todo el trámite”.

El registro virtual para aspirar a consejeros del INE estará vigente hasta el próximo viernes 23 de febrero y quienes tengan dificultades o problemas para registrarse o subir en línea sus documentos podrán acudir a las instalaciones de la Cámara de Diputados, previa cita.