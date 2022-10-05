Diputados llamarán a comparecer a titular de Sedena por hackeo

En un hecho inédito, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, acordó llamar a comparecer al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quieren que explique los alcances del ataque cibernético que sufrió la dependencia, que información está comprometida y las acciones que se realizaran para hacer frente al hackeo.

El acuerdo también prevé analizar con la Sedena los recursos que necesitan en su presupuesto para reforzar la seguridad cibernética en la institución.

“Requiere presupuesto porque está en juego la seguridad nacional de nuestro país, la seguridad interior, la seguridad pública, en fin, es un tema muy importante y creo que nosotros como diputados tenemos que abordarlo y tenemos que meterle presupuesto porque al final se requiere muchísimos millones de pesos para que esto no vuelva a suceder. Solicitaremos esa reunión a la brevedad y de inmediato”, señaló el panista Ricardo Villarreal, presidente de la Comisión Defensa Nacional.

Movimiento Ciudadano realizó la propuesta.

Movimiento Ciudadano, fue el autor de la propuesta, consideró que lo ocurrido con el hackeo es preocupante, pues se trata de la institución militar del país.

“Estamos ante un grave problema de vulneración A la ciberseguridad en este país y si esto le paso a la Secretaria de la Defensa no sabemos que le pueda pasar en algún momento si esto sucede con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex, con alguna otra dependencia y pueda de un momento a otro vulnerar y saber toda la información que tenemos y poder hacer algún uso malo en referencia a cualquiera de estas dependencias”, señaló Barrera Sepúlveda Sergio de MC.

Solo falta que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados defina la fecha para que el titular de la Sedena se reúna con los legisladores.