Diputados se toman “megapuente revolucionario” de seis días

En la Cámara de Diputados los legisladores salieron muy revolucionarios, ya que se fueron de megapuente y se tomaron seis días de descanso con motivo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que se celebra el 20 de noviembre.

Su última sesión fue el pasado miércoles y los diputados volverán a sesionar el próximo miércoles 23 de noviembre de manera semipresencial, es decir, con unos cuantos diputados en el recinto de San Lázaro y otros a distancia.

Comisiones de diputados no trabajarán por megapuente

Incluso ni las comisiones legislativas trabajarán estos días de megapuente, pues no tienen eventos programados desde este viernes 17, lunes 21 y martes 22 de noviembre.

Los trabajos legislativos tanto en el pleno como de varias comisiones de la Cámara de Diputados se reactivarán hasta el próximo el miércoles 23 de noviembre.

Los diputados se fueron de megapuente tras haber protagonizado varios enfrentamientos verbales luego de la marcha del pasado domingo en defensa del INE y el reto de una nueva marcha, pero ahora convocada por el presidente López Obrador, con la que dicen en Morena y el PT mostraran su musculo a la oposición el próximo 27 de noviembre.

¿Es feriado el 20 de noviembre en México?

De acuerdon con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el tercer lunes de noviembre sí se considera como día festivo oficial en México, esto con motivo del Día de la Revolución Mexicana, que corresponde al 20 de noviembre En decir, el próximo lunes 21 de este 2022.

Este megapuente también aplica no solo para los trabajadores de empresas privadas, sino para los estudiantes de educación básica, quienes descansarán a partir del viernes.