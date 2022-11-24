Avalan que mujeres en reclusión accedan a productos de higiene menstrual

Por unanimidad de 487 votos, la Cámara de Diputados modificó siete artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que será un derecho de las mujeres en reclusión a contar con espacios destinados a la maternidad, la lactancia y acceso a los productos de higiene menstrual.

La reforma también establece que las mujeres en reclusión podrán acceder exámenes médicos para detectar los tipos de cáncer que afectan a la mujer.

#ÚltimaHora Se aprueba, con 487 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que reforma la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de gestión menstrual y perspectiva de género. pic.twitter.com/TUgPRJOXVl — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 23, 2022

Los diputados también incluyeron como un derecho que los hijas e hijos de las mujeres en reclusión tendrán el derecho de acceder a las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal.

“¿Cómo le hace una mujer sin tener acceso a toallas sanitarias? Ellas merecen condiciones de higiene y productos de higiene menstrual. Con esta propuesta podrán contar con ellas. Además, garantizaremos que se tenga personal especialista en ginecología, pediatría y psicología. Con esta reforma que hoy pido que apoyen avanzaremos con un trato digno para las mujeres y para los niños que viven en las cárceles”, planteó Julieta Mejía, diputada de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021 a nivel nacional se registraron 293 mujeres en reclusión, las cuales estaban embarazadas o en periodo de lactancia y otras 339 mujeres que tuvieron consigo dentro de los centros penitenciarios a sus hijos e hijas menores de seis años.

Personal de cárceles tendrán capacitación para el trato hacia mujeres en reclusión

Wendy Maricela Cordero, diputada del PAN, señaló: “Otro de los puntos importantes en el presente dictamen es la incorporación en la ley de la posibilidad de presentar denuncias de manera libre y por escrito, respecto de los diversos delitos que puedan ser víctimas las mujeres al interior de los centros penitenciarios”

Las reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, obliga a las autoridades penitenciarias a recibir capacitación en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El dictamen que garantiza el acceso a las mujeres en reclusión a productos de higiene menstrual se turnó al Senado para su valoración.