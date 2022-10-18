Diputados del Partido Verde prohíben espectáculos de mamíferos marinos

Ciudad de México. Diputados del Partido Verde se anotan reforma fast track que amplía la prohibición de la utilización de ejemplares de mamíferos marinos como delfines, focas, morsas y ballenas en espectáculos fijos y no solo itinerantes, pero mantiene vigentes las autorizaciones ya existentes con lo que podrán seguir funcionando los establecimientos como delfinarios que tienen en confinamiento estas especies.

La reforma señala que las autorizaciones mantendrán su vigencia en los términos en que fueron otorgadas, y podrán renovarse hasta la muerte de los ejemplares que amparan.

El @partidoverdemex presentó una reforma 'fast track' para prohibir la utilización de mamíferos marinos, como focas y delfines, en en espectáculos fijos o itinerantes. La reforma no pasó Comisiones; se presentó directamente en el Pleno y se aprobó con 331 votos a favor. pic.twitter.com/mGxnT4sJ9B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2022

“Prevén que las autorizaciones vigentes, esto es muy importante, se mantengan en sus términos hasta la muerte de los ejemplares que hoy se encuentran en cautiverio, para asegurar una transición ordenada y evitar el abandono de estos animales”, expuso Karen Castrejón, al presentar la iniciativa.

También se aclara que "en ningún caso las autorizaciones que se renueven incluirán a nuevos ejemplares y a las crías”

La reforma al artículo 60 Bis, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre, fue propuesta por Carlos Puente Salas, coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados. Se le dispensaron los trámites legislativos y se aprobó directamente en el pleno sin pasar a análisis y discusión de comisiones.

“Queda prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes; así como en cualquier actividad cuya finalidad no sea la investigación científica para su conservación”, estipula parte de la iniciativa aprobada.

Las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre fueron aprobadas por 331 votos, 17 en contra y 125 abstenciones.

Movimiento Ciudadano apoya la reforma

Movimiento Ciudadano apoyó la reforma, pero se inconformo con el proceso legislativo.

En los artículos transitorios la reforma plantea “Las autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos en confinamiento, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, mantendrán su vigencia en los términos en que fueron otorgadas, y podrán renovarse hasta la muerte de los ejemplares que amparan. En ningún caso las autorizaciones que se renueven incluirán a nuevos ejemplares y a las crías”.

Hace hincapié en que los dueños o poseedores de ejemplares mamíferos marinos que decidan no renovar las autorizaciones podrán optar por solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente su liberación al hábitat natural con fines de repoblación o de reintroducción, pero se debe demostrar que sus características son viables.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.