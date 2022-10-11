Diputados avalan proteger financiamiento de partidos ante multas

Por mayoría, en la Cámara de Diputados aprobaron disminuir de 50 a 25 por ciento el porcentaje que pagan partidos políticos mensualmente por concepto de multas que les impone el Instituto Nacional Electoral (INE) por violaciones a las leyes electorales.

En lo general el dictamen que reformaron la Leyes Generales de Instituciones Y Procedimientos Electorales y la de Partidos Políticos, se avaló por los diputados con por 466 votos, 1 en contra y 27 abstenciones.

Pero, en lo particular los votos cambiaron, solo 5 de las 7 fuerzas políticas dieron su respaldo, luego de que se desechó una propuesta del PAN para modificar el dictamen.

Hubo 347 votos a favor, 114 en contra del PAN y 25 abstenciones de MC.

EL dictamen establece que el INE no podrá descontar del financiamiento público que reciben los partidos más del 25 por ciento mensualmente para el pago de multas a los partidos.

Actualmente la ley establece que el INE retendrá el 50 por ciento cada mes de las ministraciones de las prerrogativas que reciben los partidos políticos para el pago de multas o infracciones a la ley electoral.