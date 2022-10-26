tva (1).png

Diputados elevan penas de cárcel por homicidio y feminicidio

La Cámara de Diputados avaló endurecer las penas para quienes cometan los delitos de homicidio o feminicidio; se castigarán hasta con 53 años de cárcel.

pena cárcel feminicidio homicidio diputados
|Pixabay/Ichigo121212

Escrito por: Maxi Peláez

Avala la Cámara de Diputados reformas al Código Penal Federal para elevar hasta una tercera parte las penas las penas de cárcel a quienes cometan homicidios y feminicidios cuando violen medidas de protección impuestas por la autoridad judicial.

Con 450 votos a favor, 1 en contra y 23 abstenciones, los diputados reformaron el artículo 310 del Código que establece como agravante la violación de medidas cautelares por delito diverso cometido en contra de la víctima.

En el caso de homicidio quien lo cometa en contra de una mujer, la pena mínima pasara de 4 años a 5 años 3 meses de cárcel y la sanción máxima ira de 12 años a 16 años tras las rejas.

Para los casos de feminicidio solo aumenta la sanción mínima, esta pasara de 40 años a 53 años 3 meses de prisión.

Elevar penas para feminicidio y homicidio busca combatir la impunidad

La diputada de Morena, María Guadalupe Román Ávila promotora de la iniciativa resaltó que lo urgente frenar la impunidad y sancionar con rigor a quienes cometan feminicidios u homicidios.

“Lamentablemente, el día de hoy 10 mujeres serán víctimas de feminicidio, a pesar de que una cuente con órdenes de protección o medidas cautelares. De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto del presente año se registraron 756 delitos de violencia familiar por día. Al día se llevaron a cabo 160 llamadas relacionadas con incidencias de violencia contra las mujeres”, señaloó la legisladora.

El dictamen que eleva las pernas para los delitos de feminicidio y homicidio se turnó al Senado de la República para su validación.