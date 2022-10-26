Diputados elevan penas de cárcel por homicidio y feminicidio

Avala la Cámara de Diputados reformas al Código Penal Federal para elevar hasta una tercera parte las penas las penas de cárcel a quienes cometan homicidios y feminicidios cuando violen medidas de protección impuestas por la autoridad judicial.

Con 450 votos a favor, 1 en contra y 23 abstenciones, los diputados reformaron el artículo 310 del Código que establece como agravante la violación de medidas cautelares por delito diverso cometido en contra de la víctima.

🔔 Con el objetivo de robustecer las herramientas de las instituciones de procuración de justicia para la investigación, sanción y reparación integral del delito de feminicidio, la Cámara de Diputados aprobó reformas a diversos ordenamientos legales. https://t.co/OuMmvz7Ojx — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 26, 2022

En el caso de homicidio quien lo cometa en contra de una mujer, la pena mínima pasara de 4 años a 5 años 3 meses de cárcel y la sanción máxima ira de 12 años a 16 años tras las rejas.

Para los casos de feminicidio solo aumenta la sanción mínima, esta pasara de 40 años a 53 años 3 meses de prisión.

Elevar penas para feminicidio y homicidio busca combatir la impunidad

La diputada de Morena, María Guadalupe Román Ávila promotora de la iniciativa resaltó que lo urgente frenar la impunidad y sancionar con rigor a quienes cometan feminicidios u homicidios.

“Lamentablemente, el día de hoy 10 mujeres serán víctimas de feminicidio, a pesar de que una cuente con órdenes de protección o medidas cautelares. De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto del presente año se registraron 756 delitos de violencia familiar por día. Al día se llevaron a cabo 160 llamadas relacionadas con incidencias de violencia contra las mujeres”, señaloó la legisladora.

El dictamen que eleva las pernas para los delitos de feminicidio y homicidio se turnó al Senado de la República para su validación.