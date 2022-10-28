Comparece en Diputados Subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton

Diputados iniciaron el análisis del proyecto de Presupuesto que propone el Gobierno Federal para el próximo año, cuyo gasto supera los 8 billones de pesos.

El análisis se abrió con la comparecencia del subsecretario de Egresos, de la Secretaria de Hacienda, Juan Pablo de Botton Falcón quien aseguró que el Presupuesto presentado es equilibrado, responsable y realista frente al escenario económico internacional.

En su comparecencia detalló a los diputados la distribución que tendrán los más de 8 billones 299 mil millones de peos que plantea como gasto el Gobierno Federal y que aseguro, buscan fortalecer el desarrollo social y económico.