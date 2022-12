Diputados ratifican a titular del SAT y tres funcionarios más

Ciudad de México. Con el voto en contra de la oposición la Cámara de Diputados ratificó y tomo protesta a 4 funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, entre estos figura, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

Morena, PT y Partido Verde avalaron la ratificación con 242 votos a favor y 208 en contra de la oposición.

Los otros tres funcionarios ratificados y que rindieron protesta del cargo son; Armando Ramírez Sánchez, como administrador general de Grandes Contribuyentes; Gari Gevijoar Flores Hernández González, administrador general de Recaudación; y Ricardo Carrasco Varona, como administrador general Jurídico.

Al posicionar el dictamen la diputada de Morena, Beatriz Dominga Pérez, resaltó: “cuentan con el conocimiento necesario para el desempeño de sus funciones, tienen experiencia en diferentes áreas de la administración tributaria, cuentan con la confianza del presidente de la República y con nuestro voto, y del pueblo de México”.

Votan en contra de la política fiscal

Pero la oposición aclaro que el voto en contra no es por los funcionarios sino contra la política fiscal del gobierno que deja mucho que desear.

El PRI, en voz del diputado Jericó Abramo, sostuvo: “votaremos en contra de la mala administración que está teniendo el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en materia de la subestimación de los recursos en materia de ingresos. Se está planeando ingresar muchos recursos, sí, de multas especiales de los grandes contribuyentes, pero no son, ni serán recursos recurrentes, son recursos extraordinarios. Recursos extraordinarios que han permitido complementar el nivel de ingresos del año 2022 pero no sabemos si en el 2023 podrán cumplirse”.

🙋🏽🙋🏽‍♂️ Las y los diputados ratificaron los nombramientos de cuatro funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, quienes rindieron la protesta de ley ante el Pleno. Entérate de cuáles serán los encargos: https://t.co/IIJsjZZUmj — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 14, 2022

Por el PAN, la legisladora Gina Campuzano, sentenció que no darán un cheque en blanco y acusó: “Antonio Martínez ocuparía el lugar que dejo vacío Raquel Buenrostro Sánchez, conocida como La Dama De Hierro, por lo que no solo toma control de la política recaudatoria del país, sino de las negociaciones y la fiscalización contra los grandes contribuyentes. El que por quinto año no se llegue a la meta de recaudación, se traducirá en que no contaremos con servicios en beneficio para la ciudadanía como seguridad, medicamentos, alumbrado, carreteras, reducción de la pobreza, se está recaudando poco y se está gastando mal, los daños son muy claros”.

Por su parte, la diputada del Partido Verde, Eunice Monzón justificó: “el gobierno del presidente López Obrador ha cumplido cabalmente su palabra al no incrementar los impuestos y reconocer a los contribuyentes cumplidos, enfocando sus baterías en lograr que aquellas personas físicas y morales que, deliberadamente, evaden, eluden y defraudan a la autoridad fiscal cumplan con sus obligaciones fiscales y contribuyan en justa medida al desarrollo del país”.

El dictamen se aprobó y de manera inmediata, el titular del SAT rindió protesta del cargo al igual que los otros funcionarios.