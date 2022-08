Diputados analizan respuesta de Tribunal sobre Movimiento Ciudadano

La Cámara de Diputados recibió la notificación del emplazamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para acatar el fallo de incorporar a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. Tienen hasta el domingo para cumplir la resolución.

Este domingo habrá encerrona en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, buscarán acuerdo para responder a la sentencia.

El tiempo se les acaba a Morena y a sus aliados para que respeten la ley y le den a Movimiento Ciudadano el lugar en la Comisión Permanente que por votos y respaldo popular le corresponde. 👇 https://t.co/nRmBYr12eJ — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) August 5, 2022

Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política señaló: “ahorita estamos en el estudio de la resolución. Es una resolución complicada. Yo le di una primera lectura, entonces me reservo cómo vamos a abordarlo de fondo. Le adelanto que el PRI está por el cumplimiento de las resoluciones. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con ella, estamos en el cumplimiento de las resoluciones, que es lo que garantiza certeza a todas y a todos”.

No obstante, el también líder de los diputados federales del PRI, consideró necesario que el acuerdo que se alcance incluya también al PRD, que, aunque no figura en la sentencia porque no impugnó, también quedó fuera de la integración de Movimiento Ciudadano .

“Porque hoy el PRD está porque el PRI le cedió un lugar, pero si vamos a revisar esto, tiene que estar el PRD y tiene que estar Movimiento Ciudadano como tales, porque hoy está el PRD porque nosotros, y eso no lo revisó el Tribunal, porque mosi la resolución es que todos estén, pues está por la proporción que representa, entonces ahí el PRD tendría que estar. El agravio no es arreglense para que entren. No, pues ese no es el agravio”, manifestó el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados.