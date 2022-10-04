Corre tiempo y aún no inicia discusión de Ley de Ingresos 2023: Morena

A 16 días de que se venza en plazo para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos del próximo año, que contempla la recaudación de impuestos y servicios que captara el gobierno federal, aun no hay convocatoria de la Comisión de Hacienda para comenzar el analizar. No obstante, en Morena dicen que el análisis ya empezó y será la próxima semana cuando la Comisión se instale en sesión permanente y la Ley de Ingresos quede lista antes del 20 de octubre.

El diputado de Morena, Daniel Gutiérrez, aseguro que la discusión será sencilla.

“El paquete económico ya está en la etapa de revisión y análisis de esta Cámara de Diputados. Al no haber una miscelánea creemos que va a ser una discusión de 2 días cuando mucho, pero lo más importante es lograr la aprobación para darle los elementos y los instrumentos necesarios para que el gobierno federal pueda aplicar el gasto para el próximo año”, manifestó el también coordinador del área económica de la bancada de Morena.

La Ley de Ingresos forma parte del paquete económico 2023 que envió el gobierno federal y la Cámara de Diputados debe aprobarla a más tardar el 20 de octubre.

Diputados darán fast track a cambios del senado en materia de Fuerza Armadas

Cámara de Diputados autorizó agilizar el trámite a la minuta que apruebe el Senado de la República para ampliar la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica en el país.

Una vez que llegue el dictamen a San Lázaro se turnará de manera inmediata a la Comisión de Puntos Constitucionales para que de inmediato se convoque a sus integrantes a analizar los cambios que hayan sido aprobados por los senadores.

El acuerdo fue aprobado en votación económica en la sesión de este martes por el pleno de la Cámara de Diputados.

La idea es que con el dictamen en comisión la próxima semana se turne para su discusión y votación de los 500 diputados