Inicia discusión del Presupuesto para 2023 en la Cámara de Diputados

Ciudad de Méxica. Con el recinto bajo resguardo de la policía capitalina y protestas de maestros, la Cámara de Diputados inició la discusión del Presupuesto del gobierno federal para el 2023.

El dictamen que discuten los legisladores prevé un gasto de más de 8 billones de pesos del gobierno federal.

Arranca discusión de #Presupuesto2023 en la #CámaraDeDiputados.



Son más de 8 billones de pesos la bolsa de gasto que tendrá el #GobiernoFederal el próximo año. pic.twitter.com/DLVFEEP0uz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

La oposición ya advierte voto en contra si no hay modificaciones en la distribución de recursos.

EL documento tiene el respaldo de Morena, PT y Partido Verde.

El dip. @juancarrillo58 (PVEM) menciona que el proyecto de presupuesto es congruente con lo establecido en el Programa Nacional de Desarrollo. Señala que fomentar el mercado interno y optimizar el ejercicio de los recursos han sido prioridades del Gobierno Federal actual. — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 8, 2022

Se establecen recortes al gasto de órganos autónomos por más de 6 mil 437 millones pesos y se reasigna las mayorías de esos recursos para aumentar el gasto en pensiones de adultos mayores y de personas con discapacidad permanente, que maneja la Secretaria de Bienestar.

También se dan recursos adicionales, en menor medida, a la secretaria de Gobernación y Entidades no Sectorizadas.

El INE presenta el mayor recorte al gasto con más de 4 mil 475 millones de pesos, seguido del Poder Judicial con una disminución de más de 1 mil 425 millones de pesos.

La SSCCDMX desplegó un cerco de seguridad en la sesión de este martes

A petición del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, la secretaria de seguridad de la Ciudad de México desplegó un condón de resguardo para garantizar el acceso de los legisladores a la sesión de este martes, esto luego de que ayer lunes maestros de varios estados del país boquearon por casi 8 horas los accesos del Palacio Legislativo.

En tanto, los maestros mantienen su protestan sobre la calle de Emiliano Zapata en demanda de un mayor presupuesto para educación y mejorar las condiciones labores y de salario de docentes y trabajadores administrativos.