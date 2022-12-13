Disturbios en Brasil, autobuses y automóviles incendiados: VIDEO

En Brasil los videos que circulan en redes sociales muestran a un grupo de extremistas presuntamente bolsonaristas, generando disturbios, tratando de tirar un autobús de un paso elevado, dejando autobuses y automóviles incendiados.

Otros radicales causaron daños en una gasolinera cercana, donde prendieron fuego a un automóvil.

Una persona resultó herida en los disturbios ocurridos la noche del lunes en Brasilia, según un balance preliminar del Cuerpo de Bomberos.

Al menos 13 vehículos y cinco vehículos incendiados

El cuerpo de bomberos informó que al menos 13 automóviles y cinco autobuses, total o parcialmente, fueron incendiados durante actos de vandalismo en el centro de Brasilia.

🟥 Seguidores de Bolsonaro incendiaron un colectivo, varios vehículos y causaron disturbios en Brasilia.



🔸 También intentaron invadir la sede de la Policía Federal.



🔸 Los disturbios tuvieron lugar cerca del hotel donde se hospeda el presidente electo Lula Da Silva.#AM1080📻 pic.twitter.com/GVodqita1e — Monumental AM 1080 (@AM_1080) December 13, 2022

Un grupo de seguidores ultras del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, incendiaron ocho turismos y cinco autobuses en la región central de la capital del país, que este martes amaneció con la seguridad reforzada y cortes al tránsito en algunos puntos.

Los inconformes intentaron invadir el edificio de la policía federal.

|Bandeirantes

Inconformes utilizaron cilindros de gas

Policías militares se enfrentaron con el grupo, que colocó cilindros de gas en caminos cercanos al lugar.

También destrozaron fachadas de edificios, derribaron señales viales y quemaron papeleras en una zona hotelera donde se hospeda el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, que horas antes había recibido el diploma por su victoria en las elecciones de octubre.

Una persona de 67 años necesitó atención médica, afectada por los gases lacrimógenos que usaron las fuerzas de seguridad para intentar controlar la situación, según el Cuerpo de Bomberos, citado por medios locales de Brasil.

Inician disturbios por detención de un líder

Los disturbios empezaron en torno a una sede policial y como respuesta a la detención de un líder indígena de ideología bolsonarista, acusado de instigar protestas de cariz golpista.

José Acácio Serere Xavante fue detenido por orden de la Corte Suprema ante las sospechas de que organizó manifestaciones antidemocráticas en diversos lugares de Brasilia, incluyendo la invasión al aeropuerto de la capital la semana pasada por parte de un grupo de indígenas.

Lula, que será investido el 1 de enero, no comentó los altercados en un primer mensaje publicado este martes en su perfil oficial de Twitter y se centró en el proceso de transición.

El pasado viernes Bolsonaro habló por primera vez a sus seguidores, después de haber guardado silencio por cerca de 40 días, y les instó a dejar de pedir la intervención de los militares y que piensen “qué pueden hacer cada uno de ellos por la patria”.

Desde la segunda vuelta de las elecciones, celebradas el 30 de octubre en Brasil, Bolsonaro no ha reconocido su derrota públicamente ni ha felicitado a Lula, quien venció por un estrecho margen de menos de dos puntos porcentuales.

