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Djokovic queda fuera de Indian Wells y Miami Open por no vacunarse

Estados Unidos prohibió que Djokovic ingresara a disputar el Indian Wells y Miami Open sin estar vacunado contra el Covid-19.

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|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

El tenista Novak Djokovic se retiró del BNP Paribas Open en Indian Wells, y el Miami Open debido a que no podrá ingresar a Estados Unidos por no contar con la vacuna de Covid-19.

En un principio el serbio fue incluido en el torneo, sin embargo, Djokovic aseguró que ya sabía que su negativa a vacunarse contra el Covid-19 hacía poco probable que Estados Unidos aceptará que ingresara al país para el Indian Wells y el Miami Open.

"Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) han confirmado que las regulaciones no cambiarán, por lo que no podré jugar en los Estados Unidos", dijo a través de Twitter Novak Djokovic.

"Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos", agregó, refiriéndose también al Miami Open, que comienza a finales de este mes.

Además, el propio torneo informó sobre la salida del tenista serbio y aclaró cómo se moverán los lugares tras el retiro de Djokovic, y será Grigor Dimitrov quien ocupe su lugar en el torneo en Estados Unidos.

"Novak Djokovic se ha retirado del BNP Paribas Open. Como el siguiente jugador en la fila para ser preclasificado, Grigor Dimitrov se moverá al espacio de Djokovic en el cuadro y un Lucky Loser de la clasificación ingresará al espacio de Dimitrov una vez que se complete la qualy", informó el certamen.

Segunda vez que Djokovic se pierde un torneo por no vacunarse

Esta no es la primera vez que Djokovic se pierde de un torneo, pues el 20 veces ganador del Grand Slam también quedó fuera del Abierto de Australia en enero, por negarse a ponerse la vacuna contra Covid-19.

Y tras varios días en una polémica disputa legal, las autoridades australianas decidieron deportarlo y cancelaron su visa, por lo que no podrá ingresar al país oceánico durante tres años.

Por ello, Djokovic decidió esperar en su país la decisión de Estados Unidos sobre si podría ingresar al país para competir en el Indian Wells, y el Miami Open.