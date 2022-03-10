Djokovic queda fuera de Indian Wells y Miami Open por no vacunarse

El tenista Novak Djokovic se retiró del BNP Paribas Open en Indian Wells, y el Miami Open debido a que no podrá ingresar a Estados Unidos por no contar con la vacuna de Covid-19.

En un principio el serbio fue incluido en el torneo, sin embargo, Djokovic aseguró que ya sabía que su negativa a vacunarse contra el Covid-19 hacía poco probable que Estados Unidos aceptará que ingresara al país para el Indian Wells y el Miami Open.

"Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) han confirmado que las regulaciones no cambiarán, por lo que no podré jugar en los Estados Unidos", dijo a través de Twitter Novak Djokovic.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊 — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022

"Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos", agregó, refiriéndose también al Miami Open, que comienza a finales de este mes.

Además, el propio torneo informó sobre la salida del tenista serbio y aclaró cómo se moverán los lugares tras el retiro de Djokovic, y será Grigor Dimitrov quien ocupe su lugar en el torneo en Estados Unidos.

"Novak Djokovic se ha retirado del BNP Paribas Open. Como el siguiente jugador en la fila para ser preclasificado, Grigor Dimitrov se moverá al espacio de Djokovic en el cuadro y un Lucky Loser de la clasificación ingresará al espacio de Dimitrov una vez que se complete la qualy", informó el certamen.

Novak Djokovic has withdrawn from the BNP Paribas Open. As the next player in line to be seeded, Grigor Dimitrov will move into Djokovic's space in the draw, and a Lucky Loser from qualifying will move into Dimitrov’s space in the draw once qualifying is complete.#IndianWells — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2022

Segunda vez que Djokovic se pierde un torneo por no vacunarse

Esta no es la primera vez que Djokovic se pierde de un torneo, pues el 20 veces ganador del Grand Slam también quedó fuera del Abierto de Australia en enero, por negarse a ponerse la vacuna contra Covid-19.

Y tras varios días en una polémica disputa legal, las autoridades australianas decidieron deportarlo y cancelaron su visa, por lo que no podrá ingresar al país oceánico durante tres años.

Por ello, Djokovic decidió esperar en su país la decisión de Estados Unidos sobre si podría ingresar al país para competir en el Indian Wells, y el Miami Open.