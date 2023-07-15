Quitan licencia médica a doctora que transmitía sus cirugías en TikTok

La Junta Médica de Ohio, Estados Unidos, le revocó la licencia para practicar medicina a la doctora Katharine Roxanne Grawe, una cirujana plástica que se volvió viral en redes sociales por compartir en TikTok sus operaciones.

La doctora transmitía en vivo algunas de las cirugías que realizaba a las pacientes; sin embargo, tres de ellas presentaron complicaciones después de la operación, y lo atribuyeron a la falta de higiene al tener un móvil en la sala.

Además de quedarse sin licencia médica, la doctora también deberá pagar una multa de cuatro mil 500 dólares (equivalentes a 75 mil 380 pesos mexicanos).

Antes de revocarle la licencia, la Junta Médica la amonestó dos veces como una advertencia. Finalmente, decidieron quitársela tras determinar que su “práctica continua presenta un peligro de daño inmediato y grave para el público”.

Una cirujana plástica ha perdido ayer Miércoles su licencia médica del estado de Ohio después de que una junta médica determinara que había perjudicado a varios pacientes al transmitir en directo sus operaciones a través de las redes.

Katharine Roxanne Grawe, se llama... pic.twitter.com/8VEWAl3vcD — Chikistrakiz (@chikistrakiz) July 13, 2023

La primera llamada de atención ocurrió en octubre de 2018, según informó CNN, cuando la junta le pidió mantener en privacidad la información del paciente, así como las fotos y videos de la cirugía.

Cirujana plástica hacía tiktoks para enseñar a otros

En su defensa, Grawe aseguró que su intención era compartir en TikTok cómo hacía sus cirugías plásticas porque le encantaba enseñar y explicar a las personas ajenas al campo de la medicina.

Finalmente reconoció que “mientras estoy aquí hoy, veo cómo muchos de esos videos parecían tontos y poco profesionales", dijo.

Grawe testificó que realizó procedimientos médicos en aproximadamente cinco mil 500 pacientes en los últimos cinco años, de dos a cinco cirugías por día, según el informe de la junta médica que resume la audiencia.

Grawe realizaba cirugías de senos, abdomen, muslos, brazos y glúteos, incluyendo un procedimiento llamado levantamiento brasileño de glúteos.

Ella testificó que otra persona en la sala grababa y leía las preguntas mientras transmitía en vivo y ella respondía. "En realidad solo intentaba hacer el bien y mostrar las cirugías a la gente", dijo.

Con información de CNN