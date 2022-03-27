Foro Doha: En Qatar, Ebrard propone medidas en pro del medioambiente

Durante el Forum Doha 2022 celebrado en Qatar, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, expuso la postura de México, frente a esta problemática creciente, así como medidas que todos los países pueden adoptar para hacerle frente.

Dentro de los anuncios del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentra la creación del Fondo de Adaptación Climática para América Latina y el Caribe en 2021, el cual señala que los países que producen más daños a la atmósfera, aporten mayor financiamiento al enfrentamiento del cambio climático.

Asimismo, el canciller propuso que esta medida sea aplicada a nivel mundial a través de contribuciones obligatorias para quienes generan más gases efecto invernadero.

‘En Doha propuse que el Fondo De Adaptación Climática creado por CELAC en 2021 se aplique a nivel global.En nuestra región los que más generamos somos los que más aportamos. Así debe ser en el mundo también.’, señaló Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter.

Ebrard sostiene que el esfuerzo por combatir al cambio climático debe ser proporcional al daño

Aclaró que la medida recaudaría en promedio 100 mil millones de dólares que se dedicarán a la ‘adaptación climática’.

Según Marcelo Ebrard, el esfuerzo por revertir el daño al planeta ‘debe ser proporcional a las emisiones que cada país genera. Establecer contribuciones obligatorias es la única vía eficaz .’

Propuse el establecimiento de contribuciones obligatorias para los países que más generan gases efecto invernadero y que han prometido 100 mil millones de dólares para hacer frente a la adaptación climática,lo cual NO han cumplido. Ya no hay tiempo. pic.twitter.com/MZ9HfdrWFm — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 27, 2022

Finalmente, el funcionario mexicano resaltó en Doha, los logros del ‘mayor programa de reforestación mundial, Sembrando Vida’, el cual fue creado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Canciller Ebrard visita estadio construido por mexicanos en Qatar

Durante su visita a Qatar, Marcelo Ebrard visitó el estadio conocido como ‘mexicano’, un recinto cuya construcción estuvo a cargo de connacionales originarios de Jalisco.

‘Prácticamente fue un equipo de ingeniería, diseño y arquitectura de Guadalajara Jalisco’, señaló Gabriel Rodríguez, representante de la firma responsable de la construcción del estadio.

La estructura cuenta con 48 paneles del techo, además de materiales importados de México, Francia y Alemania, para lo que necesitaron de 40 a 45 mexicanos en su construcción, además de personas locales.