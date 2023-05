¿Por qué el popular presentador Don Lemon fue despedido de la CNN?

Don Lemon, popular presentador de la CNN, señaló a través de una publicación en su cuenta oficial en Twitter, que fue despedido luego 17 años de trabajo en la cadena.

Una noticia que sorprendió al veterano presentador de noticias luego de enterarse.

“No puedo creerlo. Después de 17 años en CNN hubiera pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decirmelo directamente”, publicó Lemon en Twitter.

Su sorpresa fue tan grande que no se guardó nada en su post en Twitter: “En ningún momento me dieron indicios de que no podría seguir haciendo el trabajo que he amado hacer en esta cadena. Está claro de que hay un tema más grande”.

Don Lemon ha sido criticado por comentarios hacia las mujeres

Cabe señalar que Don Lemon ha estado en el “ojo del huracán” por una serie de controversias en las últimas semanas, incluyendo comentarios que efectuó al aire, además de preguntas acerca de su trato hacia las mujeres en la cadena CNN.

Chris Licht, director ejecutivo de CNN, señaló que Lemon y la cadena terminaron por “acuerdo mutuo”, según un memorando que este lunes (24 de abril de 2023), reveló NBC News.

En comunicado de la CNN, la cadena señala que: “CNN y Don se han separado por acuerdo mutuo. Don siempre será parte de nuestra familia de CNN, y le agradecemos por sus contribuciones los últimos 17 años. Le deseamos lo mejor y lo apoyaremos en sus futuros emprendimientos”.

Más tarde, en un segundo comunicado del departamento de relaciones públicas de la CNN, la cadena señaló que los comentarios de Lemon acerca de su salida son “incorrectos”.

La CNN publicó: “A él se le ofreció la oportunidad de reunirse con la gerencia, pero en lugar de hacerlo él decidió publicar su comunicado en Twitter”.

Cabe recordar que Don Lemon llegó a CNN en el año 2006 después de haber sido presentador de la NBC Chicago, además de una trayectoria como corresponsal para la cadena NBC News, y los programas TODAY y NBC Nightly News.

La CNN despide a su presentador estrella Don Lemon tras haber llamado “vieja” a Nikki Haley, candidata republicana a la presidencia (que tiene 51 años) y denuncias por comportamientos sexistas y “de divo”. pic.twitter.com/WuuHrZ76cy — Marcial Cuquerella (@cuquemar) April 24, 2023

La polémica desatada por Don Lemon

El presentador de noticias Don Lemon, desató la polémica y causó revuelo cuando a mediados del mes de febrero (2023), habló sobre las edades de los políticos.

Durante una charla y discusión en CNN This Morning con los coanfitriones Poppy Harlow y Kaitlan Collins, Lemon dijo que Nikki Haley, mujer de 51 años, no estaba “en su mejor momento”, y agregó que una mujer, se consideraba en su mejor momento “en sus 20, 30 y tal vez en sus 40".

En aquel momento, Poppy Harlow, desafió a Don Lemon, e intentó aclarar el comentario: “Creo que necesitamos aclarar. ¿Estás hablando de su mejor momento para tener hijos o estás hablando de su mejor momento para ser presidente?”.

Entonces Lemon congtestó: “No le dispares al mensajero, solo estoy diciendo cuáles son los hechos”, y hasta se dio el lujo de insistir en el tema.

CNN: Don Lemon - Nikki Haley pic.twitter.com/xqkF5fRCL1 — Pastor A.B. Harris (@pastorabharris) April 24, 2023

Tucker Carlson deja Fox News tras acuerdo de la compañía respecto demanda de Dominion

Cabe señalar que el despido de Don Lemon se ha producido el mismo día en que la cadena Fox News anunció que se separaba de su presentador más popular, Tucker Carlson.