Donald Trump presentó apelación al fallo de abuso sexual sobre la columnista E. Jean Carroll

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apeló la sentencia de 5 millones de dólares, dictada por el jurado federal de Manhattan, que lo declaró culpable de abusar sexualmente y difamar a la ex columnista E. Jean Carroll.

“No tengo ni idea de quién es esa mujer. Esto es una historia inventada y falsa con un juez horrible que fue nominado por Clinton y dejó que entrara todo contra nosotros. Nos negó todo.” Donald Trump / Expresidente de los Estados Unidos

Los abogados del magnate presentaron la notificación de apelación al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, luego que el juez federal Lewis Kaplan, presentara un fallo escrito en el que respaldaba el veredicto del jurado. En este sentido, también se ratificaba la orden hacia Trump de pagar la suma total a Carroll.

La decisión de la apelación ya se había anticipado, por parte de Donald Trump, desde el martes de esta semana cuando se supo el veredicto.

Donald Trump's attorney, Joe Tacopina, said the former president plans to appeal the ruling in the E. Jean Carroll civil case, after a nine-member jury found he sexually abused the magazine writer and then defamed her by branding her a liar https://t.co/2VXCpUF3h4 pic.twitter.com/z16gasCR9L — Reuters (@Reuters) May 10, 2023

¿Qué más ha dicho Donald Trump sobre este caso?

Durante el Town Hall de CNN, Donald Trump se ratificó en lo dicho desde que se supo la denuncia de Carroll. Insistió en que "no conocía a esa mujer y que era una historia inventada."

También dijo que el veredicto del juicio civil era una "verguenza total", y que "es la mayor cacería de brujas de todos los tiempos".

Por otro lado, esta decisión no interfiere legalmente sobre la aspiración presidencial de Donald Trump.

¿Qué ha dicho Carroll desde el veredicto contra Donald Trump?

La ex columnista dijo estar satisfecha con la decisión y reiteró sus acusaciones. Dijo que, en efecto, Donald Trump la violó en una tienda departamental en la primavera de 1996, y luego la difamó, cuando él negó su demanda diciendo que ella "no era su tipo" y que "era una historia inventada para aumentar las ventas de su libro."

Un juez consideró que Donald Trump era responsable de agresión sexual, por lo que debía pagar 2 millones de dólares, y por la demanda de difamación, debía pagar 3 millones.

Además, aunque el jurado consideró que Donald Trump abusó sexualmente de ella, lo que es suficiente para considerarlo responsable de agresión, no consideró que Carroll probara que la violó.

¿Carroll planea nuevas acciones legales contra Donald Trump?

La ex columnista E. Jean Carroll confirmó que esta evaluando demandar, por tercera vez, a Donald Trump, por los comentarios realizados durante su intervención en el Town Hall de CNN. En este espacio televisivo, reiteró que la "historia es inventada" y que "perdió porque el juez le negó todo".

A través de sus abogados, Carroll dijo que "está todo sobre la mesa y que tiene que considerarlo seriamente." Añadió Roberta Kaplan, abogada de E. Jean Carroll, que "deben sopesar todos los pros y contras de la situación, lo que las llevará a una decisión en los próximos días."