Se las entregamos: Trump sobre las cintas de seguridad

Donald Trump negó haber actuado mal en el manejo de las cintas de seguridad que buscan investigadores federales, un día después de que los fiscales sumaron más cargos alegando que el expresidente ordenó a los empleados de su complejo de Florida que borraran vídeos.

Trump, favorito para ser el candidato presidencial republicano en 2024, dijo en una entrevista con el locutor de radio conservador John Fredericks que creía que no estaba obligado a entregar las cintas de seguridad de su complejo Mar-a-Lago, pero que lo hizo de todos modos.

Eran cintas de seguridad. Se las entregamos. Ni siquiera estoy seguro de lo que dicen. Donald Trump / Expresidente de Estados Unidos

El fiscal especial de Estados Unidos, Jack Smith, presentó el jueves tres nuevos cargos penales contra Trump, elevando el total a 40, y acusó a un trabajador de mantenimiento del complejo Mar-a-Lago de Trump, Carlos De Oliveira, de conspiración para obstruir a la justicia, acusándolo de ayudar a Trump a ocultar documentos.

De Oliveira, de 56 años, dijo a otro trabajador del complejo en el que vive Trump que "el jefe" quería que se borraran las cintas de seguridad de la propiedad en Florida después de que el Departamento de Justicia los pidió.

Los fiscales también acusaron a De Oliveira de mentir al FBI durante una entrevista voluntaria, afirmando falsamente que no había participado en el traslado de cajas de documentos clasificados en Mar-a-Lago.

"Ayer fueron a por dos buenos empleados, buenas personas", dijo Trump. "Están tratando de intimidar a la gente para que la gente salga a inventar mentiras sobre mí. Porque yo no hice nada malo".

Trump también dijo que no pondría fin a su campaña presidencial de 2024 si es condenado y sentenciado por los diversos cargos en su contra.

How a low-profile Mar-a-Lago employee accused of trying to delete security footage got caught up in former President Donald Trump's legal problems https://t.co/uOPafhFJZF — CNN (@CNN) July 29, 2023

¿Qué otros procesos lleva Donald Trump?

Una magistrada federal de Estados Unidos que preside el juicio del expresidente Donald Trump por acusaciones de mal manejo de documentos clasificados fijó la fecha del comienzo del proceso para el 20 de mayo de 2024, según una orden de un tribunal.

El fallo de la jueza federal de distrito Aileen Cannon fija el juicio penal de Trump a menos de seis meses de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Trump es el favorito para la nominación republicana en la contienda.

Los fiscales federales que trabajan para el fiscal especial Jack Smith pidieron en una audiencia el martes a Cannon que programe el juicio para diciembre, mientras que los abogados de Trump dijeron que aún no había necesidad de fijar una fecha.

El juicio se había programado inicialmente para el 14 de agosto, una fecha a la que tanto la defensa como la fiscalía se opusieron porque dijeron que necesitaban más tiempo para prepararse.