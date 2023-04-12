Donald Trump demanda a su exabogado, Michael Cohen, por más de 500 millones de dólares

El expresidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, presentó una demanda en contra de su exabogado y solucionador de problemas, Michael Cohen, por más de 500 millones de dólares, es decir, cerca de 9 mil 034 millones 800 mil pesos mexicanos.

Michael Cohen se ha convertido en testigo estrella al acusar a Donald Trump ante un gran jurado de Manhattan de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, marcando la primera vez en la historia de EU que un expresidente es juzgado por un tribunal.

Las acusaciones en contra de Trump se remontan a un pago de 130 mil dólares, que su exabogado habría liquidado a la actriz porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña de 2016, para así comprar el silencio de la historia de una relación sexual que mantuvo con el multimillonario.

Una vez que el empresario y político llegó a la presidencia, este le reembolsó el dinero a su mano derecha, es ahí donde los fiscales señalan, el fraude entró en acción.

Esta es la razón por la que Donald Trump explotó contra Michael Cohen

La demanda fue presentada por el expresidente ante un Tribunal de Florida y argumenta la presunta violación de la relación como abogado-cliente, acusando a Michael Cohen de difundir mentiras "vergonzosas o perjudiciales" sobre Trump.

El expresidente también acusa a Cohen de violar un acuerdo de no divulgación y de representar fraudulentamente un gasto comercial de 74 mil dólares.

El demandado cometió estas infracciones a través de innumerables declaraciones públicas, incluida la publicación de dos libros, una serie de podcasts y numerosas apariciones en medios de comunicación principales. Donald Trump

Según el multimillonario, Cohen reveló sus “confidencias” y “difundió falsedades” en libros, podcasts y apariciones en los medios. Además, supuestamente calificó erróneamente a Trump de “racista” en su libro de 2020, 'Desleal', y fabricó conversaciones con Trump.

Donald Trump|Reuters

De acuerdo con el documento, el multimillonario busca una reparación del daño de 500 millones de dólares, es decir, cerca de 9 mil 034 millones 800 mil pesos mexicanos. Del mismo modo, pretende el regreso de los 74 mil dólares que supuestamente su exabogado y solucionador de problemas obtuvo mediante una representación fraudulenta.

Pese a la disputa, Donald Trump, busca la nominación presidencial republicana de 2024 y se declaró inocente en ese caso el 4 de abril.