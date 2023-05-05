Donald Trump confunde a la mujer que lo acusa de violación con su exesposa

Los miembros del jurado en el juicio civil por violación que se sigue contra Donald Trump vieron este jueves una declaración en video en la que el expresidente de Estados Unidos confundió una fotografía de E. Jean Carroll, su acusadora, con la de su exesposa Marla Maples.

Carroll, de 79 años, ha declarado que Donald Trump, de 76, la violó en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Manhattan a mediados de los años 90 y luego manchó su reputación y su carrera contradiciendola sobre ello en Internet.

Donald Trump, que busca ser candidato para las elecciones presidenciales en 2024, ha dicho que no pudo haber violado a Carroll porque "no es mi tipo" y dijo que el caso tiene motivación política.

El exmandatario no testificará en el juicio y no ha estado en la sala del tribunal de Manhattan hasta ahora, pero el jueves dijo a los periodistas durante un viaje a Irlanda que "probablemente" asistiría.

Donald Trump se contradice

En un fragmento de video de una combativa declaración de la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, reproducido el jueves, a Donald Trump le preguntaron por una fotografía en blanco y negro en la que se le ve hablando con gente en un evento.

"Es Marla", dijo, refiriéndose a su segunda esposa.

Cuando Kaplan le preguntó si estaba diciendo que en la foto aparecía Maples, la abogada de Donald Trump, Alina Habba, dijo: "No, es Carroll".

🚨🚨🚨 BREAKING: Lawyers for E. Jean Carroll have rested her civil case against Donald Trump shortly after jurors were shown a deposition video of Donald Trump confusing E. Jean Carroll with his ex-wife Marla Maples.



This video was IMMENSELY significant because Trump famously… pic.twitter.com/u6UaxOHXkB — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) May 4, 2023

Los abogados de Carroll han argumentado que el episodio socava el argumento de Donald Trump de que Carroll no era su tipo.

En la declaración, tomada el pasado octubre en su finca de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, Donald Trump reiteró sus negaciones de haber violado a Carroll, a la que calificó de "enferma mental".

“Tú también sabes que no es verdad. Tú también eres un agente político. Eres una vergüenza”. Donald Trump

Otros juicios contra Donald Trump

Donald Trump lidera una campaña política para volver a la Casa Blanca en 2024, sin embargo, además del caso por la acusación de Caroll, Donald Trump tiene otros cinco problemas legales que incluyen el ataque al Capitolio y los archivos clasificados hallados en un cateo a su propiedad en Florida.

Uno es por la manipulación de elecciones de Georgia, otro e el ataque al Capitolio de Estados Unidos, uno más por los archivos clasificados en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida; también tiene una demanda del fiscal general de Nueva York contra la organización Donald Trump y el caso de pagos secretos a la estrella para adultos Stormy Daniels,