Bloqueo en calzada de Tlalpan: Damnificados por el sismo de 2017 protestan en CDMX

Seis años después del sismo que sacudió a la Ciudad de México en el 2017, siguen los reclamos por uno de los inmuebles más afectados, el multifamiliar de Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Coyoacán, el cual ha estado sometido a diversas protestas por parte de los vecinos, especialmente sobre la reconstrucción.

Este viernes 20 de octubre, damnificados organizaron una manifestación desde las 9 de la mañana sobre la misma avenida, por lo que a continuación te presentamos el minuto a minuto sobre estos reclamos y cómo están afectando a la circulación en la CDMX.

¿Qué está pasando en calzada de Tlalpan, en la CDMX?

12:30 HORAS

Se mantiene el cierre a la circulación en Calzada de Tlalpan. Van casi cuatro horas de que la vialidad se encuentra afectada por un grupo de manifestantes. El bloqueo es a la altura del metro Xola, con dirección al Centro Histórico. Toma previsiones por varios kilómetros de tránsito desde División del Norte.

11:40 HORAS | Conato de bronca en Tlalpan

Sigue la manifestación sobre Calzada de Tlalpan, concretamente a la altura del Metro Xola, con dirección al Centro Histórico de la CDMX. A las 11:40 horas, se registró un conato de bronca entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Desde el lugar, Fernando Ramírez reporta para Fuerza Informativa Azteca (FIA) el arribo de granaderos, mientras se cierra toda la circulación con dirección al norte. Toma previsiones.

Conato de bronca en Calzada de Tlalpan entre vecinos del multifamiliar y elementos de la SSC|Fernando Ramírez / FIA

11:15 HORAS

Vecinos del multifamiliar de Tlalpan se disponen a cerrar la circulación, a la altura del Eje 4 Sur, luego de varios minutos con el tránsito liberado para el paso de vehículos.

10:35 HORAS

Fernando Ramírez informa que, ante la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los manifestantes abren dos carriles de la Calzada de Tlalpan. Hay avance de vehículos, pero congestión vial con dirección al norte. Toma previsiones.

#AlertaVialFIA | Evita circular por #Tlalpan.



Se registra un #bloqueo por vecinos #damnificados del #sismo del 2017; elementos de #seguridad vial se encuentran desviando la circulación en dirección al centro de la capital.



📹 | @Fher_Torito pic.twitter.com/7mAvhEyhD9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2023

9:10 HORAS

Inician las afectaciones viales sobre Calzada de Tlalpan con dirección al centro de la CDMX. Damnificados por el sismo del 2017 se manifiestan sobre la reconstrucción del multifamiliar localizado en la colonia Educación, de la alcaldía Coyoacán, muy cerca de Taxqueña.