¿Por qué se canceló el voto electrónico y dónde puedes ir a votar?

Rumbo las elecciones 2023 en Coahuila, la Comisión Temporal de Procesos Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó cancelar el voto electrónico en la totalidad de las 74 casillas que forman parte de la prueba piloto vinculante en las elecciones de Coahuila.

Esta decisión se dio después del procedimiento de verificación previsto en el conjunto de medidas de seguridad, que permitió identificar un error de configuración en el instrumento, explicó el INE en un comunicado.

¿Por qué cancelaron la prueba piloto del voto electrónico en Coahuila?

Hay que recordar que el funcionamiento para emitir el voto electrónico consiste en dos módulos: el módulo de votación y el módulo de impresión, estas cuentan con un mecanismo de operación por tarjetas, una para iniciar la operación y otra para que la o el votante pueda emitir su voto electrónico.

Para poder votar en estas urnas, los códigos generados para el funcionamiento de éstas se mantenían activos, mismos que eran entregados al elector se desactivan para que los votos sean únicos e irrepetibles; sin embargo, el INE detectó que estos códigos "al pasarlos por el lector no se desactivaban, lo que permitía pasar testigos de votación en la misma cantidad en que se pasara el código, aunque se diera un solo voto".

Por lo anterior, el INE canceló el voto electrónico en la elección 2023 en Coahuila, tras detectar un error en la programación de las 74 urnas electrónicas que iban a instalarse para la jornada del próximo domingo.

¿Dónde puedo votar en las elecciones 2023 en Coahuila?

Después de que el INE decidió descartar, en esta ocasión, el uso de las urnas electrónicas desarrolladas por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en su lugar, se decidió continuar con la modalidad de voto en urna tradicional para garantizar el derecho al voto y también contribuir a la confianza en la organización del proceso electoral y dar certeza a los resultados.

Esto es, ubicar tu casilla más cercana de tu localidad y elegir a tu nuevo gobernador, así como 25 diputaciones locales.

Para mayor facilidad, el INE puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital para poder consultar para ubicar tu casilla está disponible las 24 horas en la página electrónica https://ubicatucasilla.ine.mx/, en la cual la ciudadana o el ciudadano sólo tiene que:

