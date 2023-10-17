¡Aerolínea perdió los patines de Donovan Carrillo! Aun así consigue medalla histórica en Escocia

Desde hace ya algunos años, Donovan Carrillo se ha ganado el corazón de miles de mexicanos con sus incesantes pruebas de resiliencia, pues ha tenido que lidiar con un sinfín de adversidades por las características propias de su deporte, el Patinaje Artístico. ¿La última de ellas? su extraordinaria participación en el Trofeo Internacional de Escocia.

El oriundo de Zapopan, Jalisco, viajó al Reino Unido para competir contra algunos de los mejores en Europa, pero a su llegada sufrió el mayor miedo para cualquier deportista profesional. La aerolínea en la que se movió dentro del "Viejo Continente" le extravió su equipaje y, junto a él, sus patines y traje de competencia.

Esta situación complicó por completo la participación de Carrillo en el torneo, pues estuvo a punto de quedarse sin participar, a pesar de haber realizado el viaje, con todos los costos que esto implica. Afortundamente para el mexicano, otro de los competidores tuvo un acto de bondad y le prestó sus propios patines, con los que consiguió una histórica medalla, dadas las circunstancias.

"Si alguien me hubiera dicho que competiría con patines y trajes de competencia prestados hubiera sido difícil de creer", escribió el patinador mexicano en sus redes sociales, quien compitió en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno el año pasado, en Beijing.

Donovan Carrillo obtiene medalla de plata en Trofeo Internacional de Escocia



El patinador mexicano ⛸️ sumó 201.11 puntos para subir al podio 🥈; este resultado significó su primer logro en eventos internacionales en el año.



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Donovan Carrillo consigue medalla de plata en el Trofeo Internacional de Escocia

Donovan consiguió 201.11 puntos y se quedó a una considerable distancia de la medalla de oro, obtenida por el austriaco Mauricio Zandron, quien sumó 216.28 en toda su rutina; sin embargo, esto significa el primer podio en competencias internacionales para Carrillo en lo que va del año y suma para el ránking mundial.

"En esta competencia obtuve ranking, que era uno de los principales objetivos, ya que, por el año anterior que tuve la cirugía y no pude competir, mi ranking está un poco bajo y justo esta competencia ayuda bastante a recuperar varios puntos y posicionarme mejor para, en el Campeonato Mundial, estar en un mejor grupo", expresó para la Conade, a quienes agradeció el apoyo.

Aerolínea le pierde los patines a Donovan Carrillo previo a competencia

El principal factor en contra de Donovan Carrillo esta justa fue la de lidiar con otros patines, pues tuvo que acostumbrarse de forma exprés a unos filos y figura completamente distinta a la acostumbrada. Además fueron un número inferior a su talla, lo que complica a cualquier patinador profesional.

"Logramos darle la vuelta a un panorama que parecía ser muy complejo, muy complicado y pude acostumbrarme de manera rápida a los patines de Oliver (Praetorius), que eran una talla más grande que los míos y eran de una marca diferente y modelo diferente de cuchilla", sentenció al respecto, no sin antes agradecer a su competidor por este gesto.