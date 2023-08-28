VIDEO: Hombres se hacen pasar por trabajadores para entrar a departamento pero les disparan en Dallas

Un par de hombres se hicieron pasar por trabajadores de mantenimiento para engañar al habitante de un departamento en Dallas, al que intentaron entrar por la fuerza pero fueron sorprendidos.

Este suceso que culminó con disparos, ocurrió durante la tarde del sábado cuando dos sospechosos llegaron a una unidad de departamentos, cuando Aron Contreras, de 30 años, afirmó ser un trabajador de mantenimiento que necesitaba entrar para revisar un filtro de aire acondicionado. Un hombre que estaba al interior del departamento y que fue identificado como Ethan Rodríguez le dijo a Fox News Digital que estaba en el apartamento de su esposa jugando videojuegos mientras que su hermano, Joshua, estaba en el baño.

Contreras, who is 30 years old, was one of two men who had disguised themselves as maintenance workers at the apartment complex. Under the guise of changing the air filter, they approached the resident, Ethan Rodriguez. However, when Rodriguez instructed them to leave, a heated pic.twitter.com/SGsTI1GfxD — BGRbckuppage (@BGRbckuppage) August 24, 2023

Aron Contreras está acusado de acusado de agresión agravada, conducta mortal e intento de robo en una vivienda

Rodríguez, de 20 años, respondió al timbre desde su teléfono, pero empezó a sospechar mientras hablaba con Contreras y dijo que no estaba en casa: “Supongo que simplemente confié en mi instinto y no tenía ganas de abrir la puerta"."No parecía ningún trabajador en absoluto": Ethan Rodríguez.

Minutos después, Contreras regresó con un hombre enmascarado y ambos intentaron derribar la puerta que patearon fuertemente en diversas ocasiones, como se muestra en el video. Rodríguez dijo que no tuvo más remedio que agarrar su arma de fuego y efectuar una serie de disparos.

Dos hombres se hacen pasar por trabajadores de mantenimiento para entrar a departamento pero les disparan en Dallas

En el video que se hizo viral en las redes sociales, los disparos fueron efectuados a través de la puerta del departamento y hasta se puede observar mientras impactan en la pared de su vecino al otro lado del pasillo, por fortuna no había nadie en la unidad al momento del tiroteo.

"En ese caso, entré en pánico y le dije a mi hermano: -Oye, alguien está entrando. Tenemos que hacer algo-", dijo Rodríguez quien agregó que: "Fui a agarrar mi arma de fuego, me posicioné en la puerta y cada vez que vi que él… rompió la puerta de las bisagras, revisé mi cámara y vi que él portaba un arma de fuego, así que, temiendo por mi vida, disparé a la puerta".

Rodríguez dijo que no tuvo más remedio que actuar por lo que disparó más de una docena de tiros a través de la puerta del departamento de su hermana cuando dos hombres que se hacían pasar por trabajadores de mantenimiento, intentaron irrumpir en el inmueble.

Cabe señalar que uno de los sospechosos respondió con dos disparos y por fortuna nadie salió herido. Los investigadores encontraron 13 casquillos de bala que provenían del interior del apartamento y dos más que fueron efectuados dentro de la unidad, según el Departamento de Policía de Dallas.

Al menos 13 disparos contra sujetos que se hacieron pasar por trabajadores para entrar a una casa de Dallas

A pesar de abrir fuego para protegerse a sí mismo y a su hermano, Rodríguez dijo que le preocupaba poder enfrentar cargos: "No es algo que tuviera intención de hacer, pero temía por mi vida. Era lo único que podía haber hecho".

Contreras, quien estaba armado con una pistola, según las imágenes, fue arrestado y acusado de agresión agravada, conducta mortal e intento de robo en una vivienda. Este sujeto se encuentra detenido en la cárcel del condado de Dallas con una fianza de 150 mil dólares. La policía no ha identificado públicamente al otro sospechoso.