Ataque con cuchillo en Centro Ismailí de Lisboa, deja a dos personas sin vida

Al menos dos personas perdieron la vida y otra más resultó herida durante un ataque con cuchillo perpetrado en el Centro Ismailí de, capital de Portugal. Conforme a un dirigente de la comunidad musulmana y al reporte de la policía, el ataque se produjo poco antes de las 11:00 de la mañana (hora local).

La policía también ha informado que sus agentes dispararon al atacante después que se negara a deponer el arma y se acercara a ellos con un cuchillo de grandes dimensiones. Fue detenido y trasladado al hospital.

António Costa, primer ministro de Portugal ha señalado que todo indica que se trata de "un acto aislado" y añadió que era "prematuro" hacer cualquier interpretación acerca del ataque.

Manifesto a minha solidariedade e pesar à comunidade ismaelita e às famílias das vítimas do ataque desta manhã no Centro Ismaili de Lisboa.

Registo a pronta intervenção da @PSP_Portugal que procedeu imediatamente à detenção do suspeito. — António Costa (@antoniocostapm) March 28, 2023

Dos personas mueren en un ataque con cuchillo en el Centro Ismailí de Lisboa

Las dos víctimas del ataque con cuchillo eran ciudadanos portugueses que trabajaban en el centro de Lisboa, según el reporte de la cadena de televisión SIC citando a Nazim Ahmed, líder de la comunidad ismailí en Portugal. También señaló que el atacante era un refugiado de Afganistán.

Aunque la policía no confirmó inmediatamente las nacionalidades, el diario Observador afirmó que el padre de tres hijos había visitado con frecuencia el centro para estudiar portugués y recoger donaciones de alimentos. Medios locales también señalan que la mujer trabajaba en el programa de apoyo a refugiados del centro.

Foi detido o suspeito do ataque com recurso a arma, ao Centro Ismaili, em Lisboa.



A #PSP apela a todas as pessoas que não se desloquem para esta zona da cidade, devido à operação policial em curso. pic.twitter.com/bTeILPwiOy — PSP - Polícia de Segurança Pública (@PSP_Portugal) March 28, 2023

Sospechoso de ataque con arma en el Centro Ismaili de Lisboa, fue detenido

El príncipe Karim Aga Khan, líder espiritual ismailí, quien afirma ser descendiente directo del profeta Mahoma, abrió el Centro Ismailí de Lisboa en el año de 1998, con salas de oración, aulas, salas de reuniones y espacios para exposiciones.

En 2015, estableció la sede mundial del ismailismo en Lisboa en virtud de un acuerdo con el Gobierno portugués y en el año 2018 hizo del Palacio Henrique Mendonça, también en Lisboa, la sede del Imamat ismailí.

Cabe señalar que los ismailíes son una corriente minoritaria dentro del islam chií cuyos miembros han sido atacados por grupos extremistas en países como Pakistán.