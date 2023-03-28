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Ataque con cuchillo en Centro Ismailí de Lisboa, deja a dos personas sin vida

Al menos dos personas murieron y otra más resultó herida luego de un ataque con cuchillo perpetrado en el Centro Ismailí de Lisboa. El atacante fue detendido.

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Ataque con cuchillo en Centro Ismailí de Lisboa, deja a dos personas sin vida
|PEDRO NUNES/REUTERS

Escrito por: Arturo Engels

Al menos dos personas perdieron la vida y otra más resultó herida durante un ataque con cuchillo perpetrado en el Centro Ismailí de, capital de Portugal. Conforme a un dirigente de la comunidad musulmana y al reporte de la policía, el ataque se produjo poco antes de las 11:00 de la mañana (hora local).

La policía también ha informado que sus agentes dispararon al atacante después que se negara a deponer el arma y se acercara a ellos con un cuchillo de grandes dimensiones. Fue detenido y trasladado al hospital.

António Costa, primer ministro de Portugal ha señalado que todo indica que se trata de "un acto aislado" y añadió que era "prematuro" hacer cualquier interpretación acerca del ataque.

Dos personas mueren en un ataque con cuchillo en el Centro Ismailí de Lisboa

Las dos víctimas del ataque con cuchillo eran ciudadanos portugueses que trabajaban en el centro de Lisboa, según el reporte de la cadena de televisión SIC citando a Nazim Ahmed, líder de la comunidad ismailí en Portugal. También señaló que el atacante era un refugiado de Afganistán.

Aunque la policía no confirmó inmediatamente las nacionalidades, el diario Observador afirmó que el padre de tres hijos había visitado con frecuencia el centro para estudiar portugués y recoger donaciones de alimentos. Medios locales también señalan que la mujer trabajaba en el programa de apoyo a refugiados del centro.

Sospechoso de ataque con arma en el Centro Ismaili de Lisboa, fue detenido

El príncipe Karim Aga Khan, líder espiritual ismailí, quien afirma ser descendiente directo del profeta Mahoma, abrió el Centro Ismailí de Lisboa en el año de 1998, con salas de oración, aulas, salas de reuniones y espacios para exposiciones.

En 2015, estableció la sede mundial del ismailismo en Lisboa en virtud de un acuerdo con el Gobierno portugués y en el año 2018 hizo del Palacio Henrique Mendonça, también en Lisboa, la sede del Imamat ismailí.

Cabe señalar que los ismailíes son una corriente minoritaria dentro del islam chií cuyos miembros han sido atacados por grupos extremistas en países como Pakistán.