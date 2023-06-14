¡Lamentable! Niños presentan graves lesiones por ácido vertido en toboganes de EU

El pasado lunes 12 de junio, el Departamento de Bomberos de Massachusetts en Estados Unidos, informó que dos niños sufrieron lesiones cuando jugaban en el parque infantil Bliss Park; de acuerdo con el reporte sucedió cuando abordaron un tobogán que tenía ácido vertido, lo que ocasionó que sintieran quemaduras leves.

Las autoridades ofrecieron un comunicado de prensa en el que aseguraron que ya buscan a los sospechosos; sin embargo, continúan prófugos de la justicia y estiman que, al igual que los dos niños, pudieron sufrir quemaduras con el ácido vertido.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el ácido vertido en los toboganes de Massachusetts?

Al recibir el llamado, catalogaron el líquido como material sospechoso, pronto encontraron que había en tres toboganes, por lo que recurrieron a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para determinar que se trataba de ácido muriático, conocido como clorhídrico, mismo que se utiliza para desinfectar las piscinas.

Durante la investigación encontraron que la sustancia fue sustraída del sótano en donde resguardaban el material de limpieza de la alberca, pues las cerraduras del lugar mostraron que se realizó un esfuerzo para acceder al lugar.

“Se empleó un gran esfuerzo para ingresar a este espacio. Sospechamos que los perpetradores pueden haber sufrido quemaduras por ácido en sus manos o brazos y su ropa puede tener indicios de estar dañada por el contacto con el ácido”, dice el comunicado.

Tras el incidente se realizó una exhaustiva limpieza en el parque Bliss Park, mismo que permanece cerrado hasta confirmar que ya no existe presencia de ácido en alguno de sus toboganes u otros juegos.

Padres de familia lamentan las lesiones de los dos niños lesionados por ácido en EU

Ashley Thielen, madre de los niños lesionados, contó cómo vivió el momento en que sus hijos subieron al tobogán; creyó que se trataba de agua por la lluvia que una noche antes azotó la región cuando el más pequeño comenzó a llorar.

“Dejo que los niños vayan y jueguen. Vi que había una especie de líquido acumulado en la parte inferior del tobogán. Pensé o supuse que era agua de lluvia (...) y luego mi bebé, que tiene un año, comenzó a llorar… Entonces fue cuando supe que este líquido que estaba ahí no era agua”, dijo a madre de los dos niños que resultaron heridos.

¿Cuáles son los riesgos del ácido que se aplica en las piscinas?

El ácido conocido como muriático puede ser perjudicial para la salud en caso de no aplicar el contenido correctamente, de superarlo puede provocar irritación, picor o dolor e incluso afectar el riñón, algo nocivo para el ser humano.