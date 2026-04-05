Dramático rescate en Huatulco: Marinos salvan a joven atrapado por el “Mar de Fondo” en Oaxaca

Las vacaciones de Semana Santa estuvieron a punto de terminar en tragedia para una familia en Huatulco, Oaxaca. Este fin de semana, la Secretaría de Marina, a través de su Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, recibió un reporte urgente: un bañista estaba siendo devorado por el oleaje en la playa Magueyito y no lograba regresar a la orilla por sus propios medios.

¡Playas de México al tope por Semana Santa!



Las costas mexicanas hierven de actividad este fin de semana con miles de turistas que han tomado por asalto los principales destinos del país. En Ixtapa Zihuatanejo, la adrenalina se siente en el aire con atracciones. Al mismo tiempo,… pic.twitter.com/xxU8QhZyQq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Nadadores de la Marina realizan rescate en Huatulco

En cuanto se recibió la alerta, el personal naval activó de inmediato el protocolo de emergencia. Se desplegaron nadadores especializados en rescate de superficie, quienes desafiaron la fuerza del agua para alcanzar al hombre de 22 años.

Tras varios minutos de maniobras críticas, los marinos lograron sujetarlo y llevarlo a una zona segura, donde se le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo a la Capitanía de Puerto para una revisión médica completa.

¿Qué es el "Mar de Fondo" y por qué es tan peligroso?

Actualmente, las costas del Pacífico mexicano enfrentan el fenómeno conocido como Mar de Fondo. No se trata de una tormenta común, sino de un movimiento de olas largas y potentes generado por tormentas en zonas apartadas del océano.

Aunque el cielo se vea despejado, este fenómeno provoca corrientes de retorno muy fuertes que "jalan" a las personas hacia adentro y pueden elevar el nivel del mar de forma repentina.

Vigilancia extrema por afluencia de turistas esta Semana Santa

Debido a que las playas de Oaxaca, Guerrero y Baja California están a reventar por las vacaciones, la seguridad no ha bajado la guardia. Elementos de la Marina, salvavidas municipales y Protección Civil han reforzado sus recorridos.

El objetivo es evitar que la falta de precaución sume víctimas, especialmente en zonas de acceso abierto donde el turista no conoce la fuerza de las corrientes locales.

Rescates en Acapulco, Baja California y Veracruz

Mientras en Oaxaca se lograba el rescate, este 4 de abril en Acapulco se reportó otro operativo similar, y en destinos como Tecolutla, Veracruz, y Los Cabos, Baja California Sur, se han registrado casos de personas que lamentablemente se ahogaron.

Pescadores de #Tabasco siguen viviendo un calvario...



Han pasado 21 días desde que la marea negra llegó a las playas de Cárdenas, Tabasco, luego del derrame de petróleo que el gobierno ha buscado minimizar, así como su impactó económico y ambiental.



Gente como Eloy y su familia… pic.twitter.com/PbJKicKyxd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Recomendaciones si vas a la playa estos días

Si tienes planeado meterte al mar, los expertos recomiendan no hacerlo después de comer o si has ingerido bebidas alcohólicas. Lo más importante es observar el color de las banderas: si ves una bandera roja, significa que está estrictamente prohibido entrar al agua por el riesgo de arrastre.

En caso de ser atrapado por una corriente, la instrucción es mantener la calma, flotar y nadar de forma paralela a la orilla, nunca en contra de la corriente, hasta que lleguen los rescatistas.