¡Hace historia! Dulce María, primera mexicana en portada de Rolling Stone

Dulce María hace historia al protagonizar la nueva portada de Rolling Stone en su edición Brasil, lo que la convierte en la primera mexicana en aparecer en una de las revistas más populares e importantes de México y el mundo.

Además de aparecer en la portada, la cantante y actriz de 37 años, brindó una entrevista en la que reveló detalles sobre el futuro de RBD, junto con algunas declaraciones de su carrera musical.

“Somos portada de Rolling Stone Brasil, un honor y sueño hecho realidad (…) Espero que les gusten las fotos y la entrevista tanto como las disfrute yo. Gracias”, compartió Dulce María a través de redes sociales.

Dulce María agradece el apoyo de sus fans tras regreso de RBD

En entrevista para Rolling Stone, la cantante mexicana compartió sus sentimientos ante todo el cariño que ha recibido por parte de su público durante la gira de RBD, la cual cuenta con más de 65 conciertos en Estados Unidos, Colombia, México y Brasil.

Para Dulce María la gira de RBD es un reflejo del regreso de la gente al fenómeno dela industria musical en los años 2000, asegurando que el pop no está muerto.

Dulce María asegura que 'RBD' dirá adiós en diciembre

De acuerdo con la actriz de 37 años de edad, la intención del regreso de RBD se hizo con la intención de cerrar un ciclo y poder despedirse de su público, ya que fue algo que se planeó desde el inicio de este reencuentro.

La intérprete de “Sálvame” compartió que existe un acuerdo en el que se estipula que RBD terminará sus actividades el 21 de diciembre, fecha en la que se realizará el último show de la gira en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México (CDMX).

Rebelde es un fenómeno global dela década de los 200, el proyecto debutó como una telenovela, y vio la luz en México entre el 2004 y el 2006,mientras que en Brasil fue entre 2005 y 2006.