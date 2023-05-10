E. Jean Carroll afirma sentirse fantástica por haber vencido a Donald Trump en los tribunales

La excolumnista de la revista Elle, E. Jean Carroll dijo el miércoles sentirse "fantástica" después de que un jurado declarara al expresidente de Estados Unidos Donald Trump responsable de abusar sexualmente de ella y difamarla. Además, el juez estableció que Donald Trump debe pagarle a E. Jean Carroll cinco millones de dólares por daños y perjuicios.

El veredicto del tribunal federal de Manhattan sobre la demanda civil de la denunciante supuso un nuevo revés legal para Donld Trump en su intento de recuperar la presidencia en 2024.

Donald Trump

También significó una reivindicación para E. Jean Carroll, de 79 años, que en 2019 acusó públicamente a Donald Trump, de 76 años, de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes Bergdorf Goodman a mediados de la década de los noventa.

Aunque los miembros del jurado no determinaron que Donald Trump violara a E. Jean Carroll, le concedieron una indemnización por daños y perjuicios por el incidente y por una publicación en octubre en la plataforma Truth Social del exmandatario en la que este calificó la denuncia de "completa estafa", engaño y mentira.

“Me siento fantástica. Ayer fue probablemente el día más feliz de mi vida”. E. Jean Carroll

Acompañada por su abogada Roberta Kaplan, E. Jean Carroll dijo en "Good Morning America" que se sintió "sacudida" mientras el abogado de Donald Trump, Joe Tacopina, cuestionaba su versión durante dos días de contrainterrogatorio, pero se sintió fuerte porque sabía que decía la verdad.

E. Jean Carroll también dijo que no era cuestión de dinero después de que le preguntaran si esperaba un pago tras la acusación hecha a Donald Trump.

“No se trata de dinero, no se trata de dinero. Se trata de lograr algo que me propuse hace muchos años para recuperar mi nombre, y eso es lo que hicimos.” E. Jean Carroll

¿Cuál es la postura de Donald Trump ante la de E. Jean Carroll?

La postura de Donald Trmp ante la de E. Jean Carroll es prácticamente la misma desde que inició el juicio y e enteró de la acusción de violación.

Donald Trump, que no asistió al juicio, planea apelar y tampoco tardo en dar su postura a traves de redes sociales.

“No tengo ni idea de quién es esta mujer, que hizo una acusación falsa y totalmente fabricada. ojalá se haga justicia en la apelación”. Donald Trump

Juicio entre E. Jean Carrol y Donald Trump

El jurado debía decidir si Donald Trump abusó sexualmente o tocó a la fuerza a E. Jean Carroll, quien lo demandó por agresión sexual. El empresario siempre negó los actos e incluso calificó la denuncia de ser una estafa.

No obstante, el juicio contó con el testimonio de dos mujeres más que también acusaron a Donald Trump de agredirlas sexualmente hace décadas.

En su momento, Donald Trump había declarado que E. Jean Carroll ni siquiera era su tipo. Tiempo después el solo de contradijo cuando durante el juicio le mostraron una fotografía de E. Jean Carroll y el la confundió con su exesposa diciendo que era Marla Maples.