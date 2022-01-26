EAU otorga Medalla de Independencia a embajadora de México

El jeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), otorgó la Medalla de Independencia de primera orden a Francisca Elizabeth Méndez Escobar, embajadora de México en la nación del Golfo Pérsico.

Durante una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en Abu Dhabi, el ministro Sheikh Abdullah Zayed Al Nahyan, entregó la Medalla de Independencia a la embajadora, como un reconocimiento a sus contribuciones en la mejor de las relaciones entre Emiratos Árabes y México en numeroso campos.

El ministro Abdullah deseó a la embajadora éxitos en el desempeño de sus funciones y destacó su papel en el desarrollo e impulso de las relaciones entre ambos países.

Por su parte, la embajadora de México, Francisca Elizabeth Méndez Escobar, agradeció al presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por la entrega de la Medalla de Independencia y expresó su admiración por el “sabio enfoque de liderazgo” del presidente emiratí.

De igual forma agradeció a las entidades gubernamentales de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por la cooperación que mostraron con México y resaltó el papel que desempeñaron en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

¿Quién es la embajadora de México en EAU?

En la embajadora de México, Francisca Elizabeth Méndez Escobar está adscrita en la Asesoría de Asuntos Políticos y del Caribe, en la Dirección General para las Naciones Unidas y en la Dirección General para Temas Globales.

Desde enero de 2017, funge como embajadora de México en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), lo que la convirtió en la primera mujer del Servicio Exterior Mexicano acreditada en un país del Golfo Arábigo.

Elizabeth Méndez Escobar representó a México en más de cien reuniones en foros multilaterales y regionales, y se caracteriza por su capacidad de negociación y creación de consensos.

También es responsable de representar a México en todos los organismos y agencias especializadas con sede en Ginebra, ya sea con asiento en los órganos de gobierno o participando directamente en negociaciones o procesos.

