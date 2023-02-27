Canciller Ebrard se reúne con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon sostuvo, esta mañana, una reunión de trabajo con la alcaldesa de Los Ángeles, California, Karen Bass.

Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes concejales y otros funcionarios locales, Bass celebró la contribución de los mexicanos a la sociedad y economía de Los Ángeles, de la cual se refirió como la mayor ciudad mexicana fuera de México.

Marcelo Ebrard, quien fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y la alcaldesa Bass hablaron de su visión a favor de ciudades que velen por el bienestar social y derechos de sus ciudadanos.

"Estoy dando las gracias a Karen por su muy cálida recepción el día de hoy a esta delegación mexicana que representa a todo el país, diciéndole que le felicitamos ampliamente por ser la primera mujer electa como alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles" (...) "Nos da mucho gusto verla el día de hoy, que ella siempre ha defendido y ha tenido un compromiso con la comunidad mexicana en favor de la igualdad (...) y por eso nos da muchísimo gusto iniciar esta visita en Los Ángeles".

Con la alcaldesa Karen Bass de Los Ángeles, amiga de México y gran luchadora social. pic.twitter.com/7SfB67boeE — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 27, 2023

Posteriormente, Bass y Ebrard encabezaron una reunión con 50 alcaldes de México, con quienes destacaron los lazos familiares, culturales y económicos que vinculan a California con nuestro país.

"Es la primera vez que tenemos una visita de este tipo de las ciudades de México, en buena medida por propia iniciativa de las ciudades que tienen específicas agendas de trabajo aquí en Los Ángeles con las autoridades y también con las empresas y también con universidades y otras actividades, entonces va a ser una visita de trabajo productiva", aseguró Ebrard.

50 alcaldes de 26 entidades federativas de la República, 17 secretarios de desarrollo económico de gobiernos estatales y representantes de 40 empresas locales y estatales mexicanas participan esta semana en el primer convoy de inversiones organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual tiene como objetivo promover las inversiones extranjeras a lo largo de la geografía mexicana.