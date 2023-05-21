Ebrard se reúne con Randy Arozarena en lanzamiento de primera bola en Florida

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lanzó la primera bola en el encuentro de Grandes Ligas entre las Rayas de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee, esto en Florida, donde se reencontró con el beisbolista cubano-mexicano, Randy Arozarena.

Minutos antes de lanzar la pelota Ebrard bajó al campo con el jersey de Tampa Bay para reunirse con Randy Arozarena sobre el césped y "soltar el brazo". Como parte de la ceremonia, el jardinero izquierdo también le regaló una esférica autografiada, según compartió la directiva del equipo que lidera la división este de la Liga Americana.

Marcelo Ebrard se encuentra de viaje en Florida por una gira de trabajo en la que se reunió con la comunidad mexicana. Entre ellos, con trabajadores agrícolas que residen en ese estado, a quienes les externó su apoyo ante las recientes y estrictas políticas migratorias que implementó el gobernador Ron DeSantis.

“Le di un abrazo a Randy por todo lo que ha hecho y hace por México… Maravillosa convivencia con la comunidad mexicana en el estadio, gracias”, expresó el secretario en sus redes sociales.

Before today's game, we welcomed the Mexican Secretary of Foreign Affairs, Marcelo Ebrard as he presented Randy with his WBC All-Tournament Team award and threw out a first pitch. pic.twitter.com/R0Ay4c8XLl — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) May 21, 2023

Randy Arozarena envía mensaje a AMLO

Randy Arozarena, aprovechó la visita del canciller Ebrard a Florida para enviar un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en varias ocasiones ha expresado su admiración al naturalizado mexicano que lució con la novena azteca en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol.

"Presidente, gracias por todo su apoyo, gracias por creer en el béisbol, por seguir viendo el béisbol, con su apoyo México va a crecer. Le mando un saludo especial de parte de su amigo Randy Arozarena. Gracias también a Dios que lo ayudó para recuperarse del Covid y espero verlo pronto en un juego aquí en Tampa”, expresó el beisbolista.

Mensaje de Randy Arozarena desde Tampa, Florida, al Presidente López Obrador . Lo acompaño en el juego de hoy al que me invitó para agradecer y saludar a México. pic.twitter.com/lrxeUc7oCO — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 21, 2023

En abril, Randy Arozarena externó vía redes sociales sus buenos deseos a AMLO tras contagiarse de Covid-19. En esa ocasión, deseó que se recuperara a la brevedad para que disfrutara nuevamente del béisbol. “Hola, señor presidente, le habla su amigo Randy Arozarena quiero desearte una pronta recuperación, que Dios lo bendiga y lo llene de mucha salud", manifestó.