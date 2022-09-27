El canciller Ebrard transmite condolencias en funeral de Shinzo Abe

El canciller Marcelo Ebrard transmite condolencias al pueblo japonés por la pérdida del ex primer ministro Shinzo Abe. En su segundo día de actividades en la capital japonesa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, asistió al funeral de Estado del exprimer ministro.

A través de un comunicado se informó que después del funeral de Estado, el canciller Ebrard participó en el saludo de cortesía encabezado por el primer ministro Fumio Kishida, junto con el jefe de Gabinete, Hirokazu Matsuno, y el ministro de Asuntos Exteriores, Yoshimasa Hayashi.

El secretario Ebrard presentó las condolencias del Gobierno de México y reconoció el legado del ex primer ministro Shinzo Abe en el acercamiento de ambos países.

Vale la pena recordar que el exprimer ministro Shinzo Abe visitó México en 2014 y fue un importante promotor del fortalecimiento de nuestros vínculos políticos, económicos y de cooperación.

Canciller Ebrard se reúne con la comunidad mexicana en Japón

El canciller Ebrard también realizó actividades con la comunidad mexicana en Japón. Se entrevistó con Silvia Martínez, presidenta del Capítulo Japón de la Red Global MX, la cual celebra su décimo aniversario este año.

Ese capítulo se compone de más de 70 mexicanos con estudios de posgrado en ciencia, tecnología e innovación, artes y temas empresariales.

Las actividades de vinculación con la comunidad mexicana en Japón incluyeron un encuentro con científicos de nuestro país, de las áreas de robótica, procesamiento del lenguaje, producción aeroespacial de proteínas, entre otras.

El secretario Ebrard reconoció su trabajo y el papel que juegan en el fortalecimiento de los lazos entre instituciones de investigación mexicanas y japonesas.